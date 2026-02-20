Находка прольёт свет на процесс заселения людей на этом континенте и расскажет о культуре Кловис

Место раскопок Хольцман на Аляске на протяжении трёх с лишних десятилетий вызывало интерес как археологов, так и геологов. Теперь археологи рассказали об обнаружении клада из каменных и сделанных из бивня мамонта орудий, сообщает Popular Mechanics. Эт

Изображение: batuhan toker//Getty Images

Публикация в журнале Quaternary International рассказала, что специалисты из университетов Адельфи и Аляски нашли орудия труда возрастом 14 000 лет. Существует давняя теория, согласно которой группа людей под названием Кловис попала в Северную Америку посредством Берингова сухопутного моста. Нынешнее открытие способно подтвердить эту гипотезу, поскольку оно сделано в промежуточной точке между Сибирью и Великими равнинами.

Долина Танана на Аляске могла быть воротами для исследования и заселения новых регионов для кочевых охотников, которые двигались в сторону Великих равнин. Среди найденных предметов можно назвать бивень самки мамонта, молоток, красную охру, следы обжига и обработки камня. Среди находок возрастом 13 700 лет специалисты отмечают кварц, который был крайне важным элементом изготовления орудий из бивней мамонта.