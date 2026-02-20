Это будет третье поколение данного чипа после выпуска первого в 2018 году

Представив смартфон Pixel 3 в 2018 году, компания Google впервые установила в него разработанный самостоятельно чип безопасности Titan M. В первом поколении собственного процессора Google Tensor внедрили чип Titan M2. Теперь появились слухи о том, что ведётся работа над подобным чипом третьего поколения, который может быть приурочен к десятой годовщине появления аппаратов Pixel.

Изображение: GrokИсточник Mystic Leaks в мессенджере Telegram сообщает, что этот чип известен внутри компании под именем Google Epic. Он может стать конкурентом подобного решения компании Apple, которое называется Secure Enclave.

Может быть интересно

Ранее в блоге Google появлялось описание, которое говорило о нескольких способах защиты смартфонов. В их число вошли проверка загрузчика, защита экрана блокировки при помощи ограниченного числа попыток входа в систему и генерирование и хранение закрытых ключей. Последнее осуществлялось посредством интерфейса StrongBox KeyStore, который появился в Android 9. В чипе второго поколения на архитектуре RISC-V рекламировалась защита от электромагнитного анализа, скачков напряжения и внедрения ошибок лазера.