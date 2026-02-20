Компания готовит интеграцию Bixby с Perplexity для ведения веб-поисков и выдачи ответов на вопросы пользователей

Компания Samsung представила новую версию своего виртуального помощника Bixby, который теперь превратился в разговорного ИИ-агента. В настоящее время он стал доступен на устройствах под управлением бета-версии программной оболочки One UI 8.5. Южнокорейский производитель говорит о том, что Bixby стал более интуитивно понятным и функциональным.

Изображение: Grok

Цифровому помощнику можно задавать вопрос практически на любые темы, после чего он в реальном времени берёт информацию из интернета за счёт интеграции с Perplexity. В результате ответы будут выдаваться в интерфейсе Bixby без необходимости запускать какое-либо дополнительное приложение или переходить в браузер.

Изменения в интерфейсе также упростят просмотр прежних переписок с Bixby. Как это происходит в чат-ботах ChatGPT и Gemini, разговор показывается в меню в левой стороне экрана.

Изображение: SamMobile.com

При помощи Bixby можно будет ввести управление смартфонами серии Galaxy за счёт команд на разговорном языке. Это избавит от необходимости запоминать точное название функциональности или настроек устройства. Можно будет давать команды вроде «Я не хочу, чтобы экран выключался, когда я смотрю на него». В таком случае Bixby включит соответствующую настройку.

Эта версия ассистента доступна участникам программы бета-тестирования в США, Великобритании, Германии, Южной Корее, Польше и Индии. Она попадёт владельцам устройств Samsung в других странах, когда будет выпущен финальный вариант One UI 8.5.