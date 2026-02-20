Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Samsung сделает из Bixby разговорного ИИ-агента в версии оболочки One UI 8.5
Компания готовит интеграцию Bixby с Perplexity для ведения веб-поисков и выдачи ответов на вопросы пользователей

Компания Samsung представила новую версию своего виртуального помощника Bixby, который теперь превратился в разговорного ИИ-агента. В настоящее время он стал доступен на устройствах под управлением бета-версии программной оболочки One UI 8.5. Южнокорейский производитель говорит о том, что Bixby стал более интуитивно понятным и функциональным.

Изображение: Grok

Может быть интересно

Цифровому помощнику можно задавать вопрос практически на любые темы, после чего он в реальном времени берёт информацию из интернета за счёт интеграции с Perplexity. В результате ответы будут выдаваться в интерфейсе Bixby без необходимости запускать какое-либо дополнительное приложение или переходить в браузер.

Изменения в интерфейсе также упростят просмотр прежних переписок с Bixby. Как это происходит в чат-ботах ChatGPT и Gemini, разговор показывается в меню в левой стороне экрана.

Изображение: SamMobile.com

При помощи Bixby можно будет ввести управление смартфонами серии Galaxy за счёт команд на разговорном языке. Это избавит от необходимости запоминать точное название функциональности или настроек устройства. Можно будет давать команды вроде «Я не хочу, чтобы экран выключался, когда я смотрю на него». В таком случае Bixby включит соответствующую настройку.

Эта версия ассистента доступна участникам программы бета-тестирования в США, Великобритании, Германии, Южной Корее, Польше и Индии. Она попадёт владельцам устройств Samsung в других странах, когда будет выпущен финальный вариант One UI 8.5.

#смартфоны #samsung #galaxy #one ui #bixby
Источник: sammobile.com
Сейчас обсуждают

leonid26
10:17
Легендарная волга это волга, а не китайский мусор с приклеенным лейблом Волга.
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
leonid26
10:15
семимильными шагами откатываемся в прошлое
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
OgoGoLog
10:14
Путин твой бог, что ты о нём с первого сообщения вспоминаешь? А то уже давно всем известно чей Путин бог.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
OgoGoLog
10:10
За что нам это нейрохрючево?
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
lighteon
10:10
-> Это уже на совести разработчика - заморачиваться или нет. Так то ещё со времён 3dfx заморачивались с переделывание шрифтов в спрайты, тот же Blood - 1997 года вспомнить. Изначально там был нормаль...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Andrey Kovalchuk
09:55
Я просто оставлю это здесь. Corsair Type 5 "micro-fit" с 4мя жилками +12 В выдерживает непрерывную подачу 300 Вт (6,25А на контакт + запас на неравномерность) при заметно меньшем размере коннектора, ч...
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
Виталий Виталий
09:27
Опачки! Дрюсик Чимбанутый написал свой очередной высер! Дайте-ка я угадаю смысл статьи, даже не читая её: линукс по умолчанию дерьмо и ни на что не пригоден, потому что это не виндовс, а виндовс по ум...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Олег Ромашов
09:25
всё бухаешь?
Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
Billi Bons
09:15
"байкотировать" ???????
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Redneck_prm_blog
08:55
>>> Тут уже не дурка, тут что то другое. Да самая обычная дурка и есть. Просто когда человек считает себя Наполеоном, всем вокруг сразу очевидно, что пора его кормить галоперидолом. А тут, ввиду сп...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
