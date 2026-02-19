Увеличение стоимости видеокарт из-за роста цен на память привело к снижению количества желающих приобретать их

В течение последних трёх месяцев по всему миру наблюдается рост средней стоимости видеокарт бюджетного ценового сегмента на 15%. Есть также модели, ценники на которых увеличили на 40-50%. Кризис памяти привёл к тому, что NVIDIA и AMD пришлось подстраиваться, поднимать цены на некоторые модели, сокращать или полностью отказываться от производства некоторых других, в первую очередь с большим объёмом памяти.

В случае с AMD в Японии рост расценок на видеокарты серии Radeon RX 9000 привёл к большому падению спроса на них. Одна из самых популярных моделей в мире, Radeon RX 9070 XT, с прежней цены $600-650 выросла почти до $800. В Японии видеокарты на архитектуре RDNA 4 подорожали на 30-40%. Когда обнаружилось крайне низкое количество желающих покупать их по таким ценам, магазинам пришлось снижать цены на 15-20%.

В результате эта карта в Японии стала стоить примерно 108 000 йен, что в пересчёте с местной валюты равно $770. На пике роста цен карта стоила более чем 130 000 йен или $840. Средняя стоимость этой модели уменьшилась со 144 000 йен до 130 000 йен. На втором месте по популярности находится карта RX 9060 XT 16 ГБ, которая стоила 87 000 йен или $562, а теперь её можно найти за 71 000 йен или $458.

Ближайшие недели покажут, продолжится ли эта благоприятная для японских геймеров тенденция или стоимость карт уже достигла возможного минимума при нынешней ситуации на рынке.

