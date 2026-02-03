Как и было обещано в момент начала продаж, Samsung четыре раза обновила версии Android на устройствах Galaxy S21

Опубликовав список изменений февральского патча безопасности за 2026 год для поддерживаемых мобильных устройств в серии Galaxy, компания Samsung рассказала, какие модели перестанут получать обновления безопасности. Также было сказано, для каких моделей обновления начнут выходить реже прежнего в преддверии полного завершения поддержки.

Завершается программная поддержка смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Февральских обновлений они уже не получили, так что уязвимости на них уже закрываться не будут. Исключением могут стать критические уязвимости, если они будут обнаружены и подвергнут опасности пользовательские данные.

Аппараты Galaxy S21 были представлены в 2021 году, и последнее обновление в виде Android 15 с оболочкой One UI 7.0 было выпущено для них в первой половине 2025 года. Последний патч безопасности они получили в ноябре минувшего года.

Изначально эти аппараты были выпущены на Android 11, после чего получали обновление до новых версий в ноябре 2021 и 2022 года, в декабре 2023 и в мае 2025.

Что касается следующих на очереди на прекращение поддержки смартфонов, аппараты Galaxy S21 FE, Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra теперь будут получать обновления безопасности не каждый месяц, а раз в квартал.