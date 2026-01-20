Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Apple и Qualcomm с MediaTek делают ставку на архитектурные улучшения и увеличение кэш-памяти чипов
2 нм стали пределом, за которым потребителей невозможно привлечь усовершенствованием техпроцесса

Компания TSMC овладела технологическим процессом 2 нм, спрос на который огромен. Есть статистика, согласно которой число выпущенных по этому техпроцессу чипов в полтора раза больше, чем чипов на техпроцессе 3 нм. Ведущие производители мобильных процессоров в лице Apple, Qualcomm и MediaTek конкурируют между собой, чтобы TSMC выпускала процессоры именно для них.

Между тем, издание DigiTimes пишет, что потребители теряют интерес ко всё более передовым технологическим процессам. Производители чипов вынуждены работать над архитектурными улучшениями и увеличением объёма кэш-памяти. Усовершенствования позволят улучшить интеграцию чипов с устройствами, в состав которых они входят.

Apple в прошлом году показала пример подобных усовершенствований с энергоэффективными ядрами в процессоре A19 Pro. Они принесли солидный прирост производительности в 29% почти без роста энергопотребления. MediaTek добавила в процессор Dimensity 9500s 19 МБ кэш-памяти, получив в этом плане преимущество перед Snapdragon 8 Gen 5.

Подобные улучшения, которые могут сказаться на продолжительности работы между зарядками или плавности взаимодействия с интерфейсом, больше интересны обладателям устройств, нежели рекорды в бенчмарках, тем более что пиковая производительность редко оказывается востребованной.

#apple #процессоры #tsmc #qualcomm #mediatek
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
21:38
Это архаизм называется.
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
Китя.
21:30
Администрация сайта. Пора удалить бота. Китя (Непран) - конченое жывотное и туда же IRanPast.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
TM1
21:23
жаль, что зарплаты так не взлетают, точнее- не так заметно
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
TM1
21:19
Все просто - ждем через квартал выхода процессора Nvidia N1X со встроенной графикой и 6144 куда-ядрами (как в 5070). В чистой производительности - не ахти, но с масштабированием и с генерацией - может...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Overseer man
21:12
Какой ужа. Как засрали overclockers эти пидорасы со своим космосом.
Live Science: Вирусы мутировали в условиях микрогравитации на МКС и стали сильнее в земных условиях
TargetNarcosis
21:09
Это не объективное тестирование, а субъективный обзор-рассуждение, в котором автор подгоняет условия и интерпретацию результатов под заранее сформированное негативное мнение о других дистрибутивах и п...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Degit22
21:02
Если он может сразу хороший чип разработать зачем промежуточные? Обычно затык в разработке нового техпроцесса и его наладке на производстве, а не в разработке нового чипа.
Маск хочет разрабатывать процессоры быстрее NVIDIA и AMD создав самую массовую линейку чипов в мире
Кумир женщин
20:54
Это ты расскажешь психиатру, как ты себе на жопе свои колготки штопал и тебе с дилдо на башке жить .пхахаах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя (Непран) - конченое жывотное
20:53
Стрелочница маня.Иди штопай колготки.Пхаха.Ладно.Поугорали все над вами и будет.все равно все удалят.мы поугорали .а тебе с дилдо на башке жить .пхахаах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
20:52
Я не знаю, это же ты себе розовый дилдак прикрутил. И всему сайту показывал, а не я. И давно ты питар?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
