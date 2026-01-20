2 нм стали пределом, за которым потребителей невозможно привлечь усовершенствованием техпроцесса

Компания TSMC овладела технологическим процессом 2 нм, спрос на который огромен. Есть статистика, согласно которой число выпущенных по этому техпроцессу чипов в полтора раза больше, чем чипов на техпроцессе 3 нм. Ведущие производители мобильных процессоров в лице Apple, Qualcomm и MediaTek конкурируют между собой, чтобы TSMC выпускала процессоры именно для них.

Между тем, издание DigiTimes пишет, что потребители теряют интерес ко всё более передовым технологическим процессам. Производители чипов вынуждены работать над архитектурными улучшениями и увеличением объёма кэш-памяти. Усовершенствования позволят улучшить интеграцию чипов с устройствами, в состав которых они входят.

Apple в прошлом году показала пример подобных усовершенствований с энергоэффективными ядрами в процессоре A19 Pro. Они принесли солидный прирост производительности в 29% почти без роста энергопотребления. MediaTek добавила в процессор Dimensity 9500s 19 МБ кэш-памяти, получив в этом плане преимущество перед Snapdragon 8 Gen 5.

Подобные улучшения, которые могут сказаться на продолжительности работы между зарядками или плавности взаимодействия с интерфейсом, больше интересны обладателям устройств, нежели рекорды в бенчмарках, тем более что пиковая производительность редко оказывается востребованной.