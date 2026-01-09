Сайт Конференция
Samsung показала рекордный в истории доход и трёхкратный рост прибыли благодаря ИИ-чипам
В 2026 году заработки южнокорейского производителя могут вырасти ещё больше за счёт высочайшего спроса на чипы памяти

Компания Samsung опубликовала оценки своих финансовых показателей по итогам последнего квартала 2025 года. Пережив несколько трудных лет, Samsung нацелилась на достижение высочайшего в своей истории уровня дохода.

В Samsung Electronics подсчитали, что доход по итогам минувшего квартала может быть равен $64,16 млрд. Прибыль за этот же период может достичь $13,8 млрд. В результате доход вырастет на 23%, а прибыль почти утроится по сравнению с последним кварталом 2024 года. Прошлый рекорд компании по прибыли составлял $12,13 млрд и был достигнут в третьем квартале 2018 года благодаря памяти.

Память помогла заработкам Samsung устремиться ввысь и на этот раз. Компания является производителем памяти типов DRAM, HBM и NAND. Все они сейчас находят применение у крупнейших технологических компаний в ИИ-серверах.

Из всей прибыли за минувший квартал около $10,34 млрд могла принести продажа чипов подразделением Samsung Device Solutions. Производящее смартфоны подразделение могло принести прибыль до $2,06 млрд. Занимающееся производством чипов по техпроцессу 3 нм подразделение Samsung Foundry могло стать менее убыточным, а Samsung Display сохранить прибыльность.

Не исключено, что в 2026 году результаты Samsung будут ещё лучше. Предположительно, впервые в истории прибыль по итогам года может перевалить за отметку в 100 трлн вон или $69 млрд.

#samsung #финансы #искусственный интеллект #оперативная память #nand #hbm #память #dram
Источник: sammobile.com
