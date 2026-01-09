Компания Samsung опубликовала оценки своих финансовых показателей по итогам последнего квартала 2025 года. Пережив несколько трудных лет, Samsung нацелилась на достижение высочайшего в своей истории уровня дохода.
В Samsung Electronics подсчитали, что доход по итогам минувшего квартала может быть равен $64,16 млрд. Прибыль за этот же период может достичь $13,8 млрд. В результате доход вырастет на 23%, а прибыль почти утроится по сравнению с последним кварталом 2024 года. Прошлый рекорд компании по прибыли составлял $12,13 млрд и был достигнут в третьем квартале 2018 года благодаря памяти.
Память помогла заработкам Samsung устремиться ввысь и на этот раз. Компания является производителем памяти типов DRAM, HBM и NAND. Все они сейчас находят применение у крупнейших технологических компаний в ИИ-серверах.
Из всей прибыли за минувший квартал около $10,34 млрд могла принести продажа чипов подразделением Samsung Device Solutions. Производящее смартфоны подразделение могло принести прибыль до $2,06 млрд. Занимающееся производством чипов по техпроцессу 3 нм подразделение Samsung Foundry могло стать менее убыточным, а Samsung Display сохранить прибыльность.
Не исключено, что в 2026 году результаты Samsung будут ещё лучше. Предположительно, впервые в истории прибыль по итогам года может перевалить за отметку в 100 трлн вон или $69 млрд.