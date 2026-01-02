Смартфон получил только 4 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ и 8 ГБ в Galaxy A16

Бюджетный смартфон Galaxy A16 5G оказался самым продаваемым аппаратом на платформе Android в последние месяцы минувшего года. Теперь Samsung готовит ему на смену более современное предложение. Компания представила Galaxy A17 5G и планшет Galaxy Tab A11 Plus.

Год только начался, а дефицит памяти уже начал проявлять себя. Если A16 предлагался в версиях с 6 ГБ и 8 ГБ памяти, то на этот раз придётся довольствоваться объёмом в 4 ГБ при объёме хранилища 128 ГБ. Для кого-то этот недостаток могут компенсировать 6 лет обновлений Android.

A17 обладает экраном FHD+ Super AMOLED размером 6,7 дюйма с частотой 90 Гц, процессором Exynos 1330 и аккумулятором 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт.

Основная камера с разрешением 50 Мп поддерживает оптическую стабилизацию, что улучшит, среди прочего, съёмку при слабом освещении. Есть также сверхширокоугольная камера 5 Мп и макро 2 Мп.

Планшет Galaxy Tab A11 Plus получил 11-дюймовый экран LCD с частотой 90 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos, разъём 3,5 мм. Доступны конфигурации 6/128 ГБ и 8/256 ГБ на процессоре MediaTek MT8775. Ёмкость аккумулятора составляет 7040 мАч, есть версия с 5G.

Оба устройства получили поддержку Circle to Search и ассистент Google Gemini. Galaxy A17 5G начнут продавать 7 января за $200 в чёрном, синем и сером цветах. Galaxy Tab A11 Plus выпустят 8 января в серебряном и сером вариантах за $250.