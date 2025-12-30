Лидирующий ChatGPT потерял больше 19% пользователей

Последняя статистика от фирмы Similarweb показывает быстрый набор пользователей ИИ-приложением Google Gemini. За год его доля увеличилась с 5,4% до 18,2%.

ChatGPT сохраняет лидерство с заметным преимуществом, но здесь доля снизилась с 87,2% до 68%. Этот чат-бот был первым, но он не может противостоять распространённости продуктов Google, в состав которых компания внедряет Gemini. Сервис используется в поиске, системе Android, браузере Chrome, Workspace и т.д. Это позволяет не открывать отдельное приложение, а обращаться к ИИ из того места, где пользователь находится в этот момент.

Впрочем, такая распространённость не даёт гарантий. Программные продукты Microsoft тоже распространены повсеместно, но доля Copilot даже с вхождением в состав Windows и Edge упала с 1,5% до 1,2%.

Доля остальных конкурентов выглядит малозначительной. Замыкает тройку китайский DeepSeek с долей 3,9%. Grok привлёк внимание всего 2,9% пользователей, несмотря на планы в будущем получить вычислительную мощь больше, чем у всех конкурентов вместе взятых.