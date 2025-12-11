Вместе с крупнейшими информационными агентствами Google будет изучать способы привлечения читателей при помощи ИИ

Вслед за США и Индией компания Google внедряет функцию «Предпочитаемые источники» для англоязычных пользователей своей поисковой системы по всему миру. Функция «Предпочитаемые источники» будет доступна для всех поддерживаемых языков в начале 2026 года. Она повышает рейтинг выбранных веб-сайтов и публикаций в карусели «Главные новости», которая отображается в результатах поиска. Также есть карусель «Из ваших источников», для установки которой следует нажать на значок звёздочки справа от «Главные новости» на странице результатов.

Статистика Google показала, что выбравшие предпочитаемый источник пользователи кликают на него в среднем в два раза чаще. Сейчас доступно почти 90 000 уникальных источников, от местных блогов до глобальных новостных изданий.

Поиск Google обновляет эксперимент Web Guide Labs, использующий ИИ для организации страницы результатов поиска по тематическим группам. Web Guide с ориентацией на «более сложные, открытые поисковые запросы» отныне работает вдвое быстрее. Давшим согласие на использование этой функции Google отображает её для большего количества запросов на вкладке «Все».

Ещё Google увеличивает количество показываемых в режиме ИИ встроенных ссылок и обновляет дизайн, стремясь сделать их полезнее. Появились контекстные введения к встроенным ссылкам в ответах. Они объясняют, почему переход по той или иной ссылке может быть полезен.

Ответы приложения Gemini будут «выделять» и «приоритизировать» ссылки из новостных изданий, на которые у пользователя есть подписка. Для таких ссылок в ближайшие недели станет доступна специальная карусель. В режиме ИИ и обзорах ИИ она появится в следующем году.

Google объявила о новой программе коммерческого партнёрства с издателями со всего мира с целью изучения того, как ИИ может помочь привлечь более вовлечённую аудиторию. В неё входят такие крупные издания, как Der Spiegel, El Pais, Folha, Infobae, Kompas, The Guardian, The Times of India, The Washington Examiner и The Washington Post.

Эта пилотная программа приведёт к появлению новых функций в мобильных приложениях Google News и на сайте. На страницах Google News появятся созданные с помощью ИИ обзоры статей, которые помогут принять решение, стоит ли переходить по ссылке. Другим экспериментом являются аудиообзоры, которые будут включать чёткое указание источника и ссылки на статьи.