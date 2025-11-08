Halo Studios займётся работой над другими играми

343 Industries, переименованная в Halo Studios, представила бесплатную многопользовательскую игру Halo Infinite в ноябре 2021 года. Шутер от первого лица получил полноценную кампанию, и четыре года для него выпускали обновления. Теперь было объявлено о выпуске последнего крупного обновления под названием «Operation: Infinite».

Halo Studios заявила о необходимости сосредоточиться на нескольких будущих проектах Halo, над которыми она сейчас работает. Из этих проектов официально анонсирован только «Halo: Campaign Evolved».

«Operation: Infinite» выйдет 18 ноября и принесёт новый бесплатный сезонный пропуск на 100 уровней и премиум-пропуск на 100 уровней, которые содержат комплекты брони, визоры, стойки, модели оружия. В бесплатном внутриигровом магазине Exchange игроки смогут обменять свои очки на более чем 200 новых предметов, а также получить доступ к предметам из предыдущих обновлений. Появятся новые карты, включая праздничную «Yuletide» для режима «Husky Raid» и новую карту «Vacancy» для рейтинговых режимов. Испытания и рейтинговые сезоны в Halo Infinite будут продолжать чередоваться.