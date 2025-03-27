MediaTek готовит два чипа с большими ядрами на 3 нм

Ожидаемый процессор Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm уже был предметом слухов, согласно которым он будет использовать техпроцесс TSMC на 3 нм, известный как N3P. Теперь новая утечка предполагает, что это не единственный чип Qualcomm на этом техпроцессе.

По информации источника Digital Chat Station (DCS), другой чип Qualcomm с кодовым названием SM8845 также будет построен на 3 нм техпроцессе TSMC. Хотя его точная идентичность пока неизвестна, это может быть преемник Snapdragon 8s Gen 4, который ожидается в ближайшее время.

Ранний отчёт намекал, что SM8845 будет иметь полностью кастомную архитектуру, и сегодняшняя утечка подтверждает это. DCS сообщает, что чип будет использовать собственные ядра Oryon от Qualcomm. Тогда это выделит его на фоне Snapdragon 8s Gen 4, который, вероятно, будет использовать стандартные ядра ARM.

Кроме того, поскольку 8s Gen 4 использует ядра ARM, он, скорее всего, не получит бренд Elite, который Qualcomm зарезервировал для чипов с кастомными ядрами. Но если SM8845 действительно будет оснащён ядрами Oryon, он может стать ещё одним процессором с брендом Elite.

Что касается производительности, то согласно предыдущему отчёту, SM8845 разрабатывался для достижения тех же результатов, что и Snapdragon 8 Elite (SM8750). Ожидается, что он дебютирует в Redmi K90.

Помимо Qualcomm, утечка также раскрывает новые подробности о будущих чипах MediaTek. По данным Digital Chat Station, флагманский Dimensity 9500 также будет построен на 3 нм техпроцессе TSMC.

С ним будет выпущен ещё один чип под названием Dimensity 9450, который также будет использовать эту же технологию производства. Похоже, что сходства могут выходить за пределы только производственного процесса, поскольку оба чипа, по слухам, будут использовать архитектуру с большими ядрами.

По данным отчётов, как Snapdragon 8 Elite 2, так и Dimensity 9500 могут появиться в начале этого года. MediaTek планирует выпустить Dimensity 9500 в середине года, в то время как Qualcomm может представить Snapdragon 8 Elite 2 в начале октября.