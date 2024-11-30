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The Witcher 4 обещают сделать большой и качественной игрой
The Witcher 4 будет представлена в том числе и на консолях.

После новости о том, что игра The Witcher 4 официально добралась до этапа полномасштабной разработки, портал Eurogamer опубликовал статью с цитатами представителей CD Projekt RED об этом проекте. Совместный генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковски заявил, что новая игра будет больше и лучше предыдущих проектов польской студии.

Не скажу, что это просто, но у нас есть классные задумки. Надеюсь, это станет хорошей демонстрацией технологий. Единственное, что я могу сказать: смена технологий для нас не меняет того факта, что мы всегда стремимся к большему. Следующая игра, которую мы создадим, не будет меньше, и она не будет хуже. Она будет лучше, больше, величественнее, чем The Witcher 3, она будет лучше, чем Cyberpunk. Для нас недопустимо выпускать продукт на том же уровне. Мы не хотим возвращаться назад. Даже если будут трудные моменты или что-то пойдёт не так, мы всё равно сделаем всё возможное, чтобы достичь большего, чем мы достигли за последние годы. Таким образом, технологии не должны стать для нас преградой.

Статья также включает цитату вице-президента по технологиям Чарльза Трембле о решении перейти с RED Engine на Unreal Engine 5, начиная с The Witcher 4. Трембле отметил, что CD Projekt RED гордится достижениями с RED Engine, включая Cyberpunk 2077. Однако студия столкнулась с трудностями при работе над несколькими проектами одновременно, и с UE5 это должно стать проще. Более того, благодаря использованию самого популярного инструмента для создания игр, CDPR сможет привлечь больше специалистов, работающих непосредственно над играми.

Идея состояла в том, чтобы мы могли развивать технологии, чтобы все технические специалисты в компании могли работать вместе над разными проектами, а не были привязаны к одной технологии, которую крайне сложно адаптировать под другие проекты.

Мы можем делиться опытом, обмениваться кадрами и знаниями. Мы также хотели убедиться, что на этот раз разработаем технологии правильно — с учётом нашего опыта. Теперь настало время сделать их доступными для всех групп.

Ещё одним ключевым аспектом стало желание CDPR избежать повторения ситуации с Cyberpunk 2077 на консолях. В связи с этим разработчики следят за тем, чтобы все версии игры работали одинаково хорошо на всех стадиях разработки.

«Ситуация, когда версия для консоли готова слишком поздно, теперь недопустима. Мы проводим тесты на консолях, чтобы знать, где мы находимся на всех платформах — даже на самых слабых».

Студия не хочет проводить длительную маркетинговую кампанию, как это было с Cyberpunk 2077. План состоит в том, чтобы начать продвижение примерно за год до выпуска, а не за два. Однако Новаковски добавил, что это не означает полного отсутствия тизеров или других материалов до старта полноценной маркетинговой кампании. Это оставляет фанатам надежду увидеть что-то о новой игре студии уже в следующем году.

#игры #the witcher
Источник: wccftech.com
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CD Projekt Red: The Witcher 4 будет еще более качественным, масштабным и грандиозным проектом
Ген. директор CDPR: The Witcher 4 будет больше и лучше прошлых игр компании
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