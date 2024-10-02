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Хромбуки скоро получат крупное обновление с функциями ИИ
Samsung и Lenovo представляют новые хромбуки.

Компания Google объявила о релизе двух новых хромбуков, моделей Samsung Galaxy Chromebook Plus и Lenovo Chromebook Duet с 11-дюймовым экраном. Также было сказано о большом перечне новых функций на основе ИИ для новых и ранее выпущенных хромбуков.

Samsung Galaxy Chromebook Plus оснащён 8 ГБ оперативной памяти, процессором Intel Core i3 100U (Raptor Lake-R), 256 ГБ хранилища и экраном OLED 15,6 дюйма. Он стал тоньше и легче по сравнению с предыдущими моделями. Толщина у него менее 12 мм, вес — 1,17 кг. 

Это первый Chromebook с версией Copilot от Google, которая называется Quick Insert. Отдельная кнопка находится между клавишами tab и shift и открывает меню с иконками для таких функций, как «Помоги мне написать» (Help Me Write), эмодзи и GIF, список недавно открытых веб-сайтов, поиск в Google Drive, а также инструменты для выполнения простых вычислений и преобразования единиц.

Это призвано обеспечить доступ к ИИ Gemini, полезным ссылкам и файлам без необходимости переключаться между окнами. Хотя кнопка есть только у нового Samsung Galaxy, владелец любого хромбука может опробовать эту функцию сочетанием клавиш Launcher Key + F. Google упомянула, что в будущем добавит возможность генерации изображений на базе ИИ через меню Quick Insert.

Lenovo Chromebook Duet представляет собой планшет с подставкой и сенсорным экраном WUXGA 10,95 дюйма с яркостью 400 нит. Он поддерживает технологию подавления касаний ладонью для рисования. Отдельно продаётся стилус USI Pen 2.

Устройство работает на процессоре MediaTek Kompanio 838 с объёмом памяти до 8 ГБ и хранилищем до 128 ГБ. Сзади есть камера 8 Мп, спереди — 5 Мп. Этот хромбук нацелен на образовательную сферу.

Кроме новых устройств, Google добавляет набор новых функций на базе ИИ для ноутбуков Chromebook Plus. Обновления будут распространяться в течение октября. Среди нововведений — функция краткого обзора под названием «Помоги мне прочитать» (Help Me Read), субтитры, переведённые ИИ для видео с помощью Live Translate, приложение Recorder на базе ИИ, способное создавать текстовые расшифровки аудиозаписей, и функции улучшения видеозвонков.

«Помоги мне прочитать» кажется главным обновлением. Оно способно быстро создать краткое содержание текста, выделять ключевые даты и детали из контента, а также отвечать на вопросы по тексту. Эта функция работает с любым текстом на экране. Доступ к ней можно получить одним щелчком правой кнопки мыши. Live Translate работает на любой платформе с субтитрами, включая YouTube и Twitch. Сейчас Live Translate доступен более чем на 100 языках.

Если у вас обычный хромбук, для них тоже есть новые функции на базе ИИ. К ним относятся Chat with Gemini, Welcome Recap, Focus и Pin. Функция Welcome Recap будет появляться каждый раз при входе в систему, предоставляя обзор того, чем вы занимались в последний раз на устройстве. Focus автоматически активирует режим «Не беспокоить» в течение определённого временного промежутка или при воспроизведении определённой музыки. Pin позволяет закреплять важные файлы на главном экране.

Обновления для устройств Chromebook и Chromebook Plus будут распространяться в течение октября.

#samsung #google #lenovo #хромбуки
Источник: digitaltrends.com
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