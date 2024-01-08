Искусственный интеллект продолжает лишать людей рабочих мест

Известный своим языковым приложением сервис Duolingo заменил тысячи живых переводчиков алгоритмами искусственного интеллекта. Это только подогрело обеспокоенность относительно существования ряда профессий в эпоху развития ИИ.

Приняв такое решение, владельцы сервиса говорят об эффективности, скорости работы и экономии при применении ИИ. В первую очередь пользу приносит модель машинного обучения, умеющая быстро и точно обрабатывать большие массивы данных. В отличие от живых переводчиков, ИИ не нужны перерывы и отпуска, за счёт чего сокращаются операционные расходы.

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Критики этого решения говорят об опыте и культурных нюансах при работе живых переводчиков. Вызывает беспокойство и возможность будущего трудоустройства лингвистов, поскольку искусственный интеллект может вытеснить их во всех сферах деятельности.

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Пока живые переводчики продолжают играть решающую роль. Только они могут обеспечить понимание языковых тонкостей и культурного контекста, которые не может передать ИИ. Несмотря на скорости и дешевизну перевода, ИИ недостаёт креативности и эмоциональной глубины. Однако вопрос экономии может оказаться главным при принятии подобных решений.