Ровно 7 лет прошло с момента выхода на ПК, PlayStation 4 и Xbox One легендарной видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt от польской студии CD Projekt RED. Сегодня у игры годовщина и, как принято у разработчиков, в такие дни часто устраивают распродажи с гигантскими скидками. Этот месяц не стал исключением. В магазине GOG базовую версию игры можно приобрести всего за $2 (-80% от оригинальной стоимости).
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Распродажа игр серии The Witcher включает первую, вторую и третью часть, а также дополнения. За дополнительный контент (Кровь и Вино и Каменные Сердца) для The Witcher 3 просят по $2 за каждое издание. В сумме весь контент и сама игра затянет $6. Издание The Witcher 3 Game Of The Year, куда изначально входят оба дополнения и игра, обойдётся в $2.5 (-80%). В комплект Game Of The Year также входят следующие "плюшки": обои, справочник по вселенной Ведьмака, саундтреки, карты, HD-видео, концепт-арты, 4K-рендеры и пр.
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition будет стоить со скидкой $1.88 (-85%). За первый "Ведьмак" разработчики просят всего $1.50 (-85). Все 9 товаров распродажи, включая Thronebreaker: The Witcher Tales будут стоить $19.50 (-77%). Распродажа продлится до 23 мая включительно.