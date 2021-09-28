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Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
Похоже на то, что комментариев о GTA 6 стало слишком много.
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Как известно, фанаты ждут от компании Rockstar Games хоть малейшего мимолётного упоминания о разработке GTA 6 уже более 2-х или 3-х лет. Несмотря на то, что даже пару слов, высказанных в компании, с легкой руки журналистов превратятся в несколько сотен слухов и утечек, а также перерастут в событие мирового масштаба, это ничуть не интересует геймеров. Тысячи просьб о выпуске GTA 6 можно встретить под любой записью Rockstar в любой соц. сети.

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В некоторых случаях это же касается и материнской корпорации Take-Two, однако её "заваливают" сообщениями не так массово. О том факте, что фанаты не дают Rockstar ни минуты на отдых, говорит тот факт, что все упоминания с фразой "GTA 6" на официальном YouTube-канале RG в один момент просто перестали появляться. Их видно только тем, кто их оставил. У остальных людей они блокируются системой.

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Как отмечает пользователь с ником The Strange Man Expanded and Enhanced, сочетание "GTA Six" также приводит к системной ошибке. Что более любопытно, дело вовсе не относится ко фразе ""GTA VI". Видимо, её используют значительно реже, ведь она непривычнее пишется.
Источник.

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