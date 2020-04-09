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Сейчас уже весь мир знает, что пандемия COVID-19 распространилась именно из Китая. До сегодняшнего момента никто не "раскидывался" обвинениями по поводу места "рождения" вируса, но, как можно было предполагать изначально, рано или поздно вину в этом припишут Китайской республике. Так и случилось, первые иски не заставили себя долго ждать.

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На данный момент суды Израиля и США держат на рассмотрении ряд исков, поданных не от одного человека, а целым коллективом. Все авторы исков уверены в том, что Китай всецело виноват в происходящем и должен понести большой штраф в размере нескольких триллионов долларов. В Америке сегодня зарегистрировали два иска от фирм Freedom Watch и Berman Law Group. Самый большой штраф для Пекина выставила компания Freedom Watch, запросив целых 20 триллионов долларов.

Сразу же после американских фирм, "эстафету" приняли израильские. В суд Тель-Авива отправила жалобу фирма "Герцлия – в защиту своих граждан". Они оценили нанесённый ущерб в 27,4 миллиардов долларов. Все три иска имеют общий смысл: Поднебесной вменяют в вину намеренное заражение планеты "биологическим оружием" и долгом сокрытии информации о самом вирусе, его природе, профилактике. Конечно, такие суммы звучат крайне нереалистично. Возможно, в будущем количество подобных заявлений увеличится.