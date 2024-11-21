Самая частая проблема на нынешний момент – "кривая" геометрия.

Судя по первым обзорам западных изданий, с самого начала S.T.A.L.K.E.R. 2 заявляет о себе как о неумолимом и гнетущем испытании. Игра бросает геймеров в суровую среду с минимальным руководством и ставит перед ними задачу выжить. Бескомпромиссный дизайн гарантирует, что геймеры неоднократно столкнутся с неудачей. Смерть постоянно присутствует – каждая встреча с врагом является риском для жизни, а каждое новое место таит в себе угрозу аномалий. Редко какая игра так эффективно передает свою враждебность игроку.

По своей сути S.T.A.L.K.E.R. 2 – это хардкорный шутер на выживание, жанр, в значительной степени заброшенный в современной индустрии. Игроки, ожидающие от него отполированной RPG, сродни Fallout или Far Cry, быстро обнаружат, что их предположения разбились вдребезги. В игре преобладают сложность и реалистичность, акцент делается на находчивости и осторожности, а не на быстром темпе действий.

Действие игры разворачивается в Чернобыльской зоне отчуждения и направлено на раскрытие тайн аномалий – потусторонних явлений, разбросанных по всему региону. Эти аномалии варьируются от наэлектризованных зон, наказывающих неосторожных, до яростных вихрей, способных швырнуть игрока через всю карту.

Боевая механика в S.T.A.L.K.E.R. 2, как утверждают игровые журналисты, непоследовательна. В то время как игра с оружием несет в себе атмосферу непредсказуемости, вражеский ИИ часто дает сбои, что приводит к нестабильному поведению. Противники часто застревают в геометрии или выстраивают причудливые, бессмысленные схемы, сводя задачу с уклонения от пуль к простому попаданию в движущуюся цель. Эти проблемы ухудшают впечатления от игры, хотя элементы хоррор-выживания остаются захватывающими сами по себе.

Отмечается, что когда игра работает как надо, ее хоррор-аспекты сияют во всей красе, но такое происходит далеко не всегда.

Во всех первых обзорах указывается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это глубоко несовершенная, но бесспорно привлекательная игра. Технические недостатки и непоследовательный ИИ омрачают в целом амбициозное возвращение к хардкорным шутерам на выживание. Однако атмосферный мир, увлекательные побочные персонажи и призрачное изображение Зоны все равно оставляют неизгладимое впечатление.