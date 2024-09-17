На это намекает документ китайского министерства.

В свете недавних санкций голландского правительства, требующих от ASML получения лицензий на продажу старых машин для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV), Китай, как сообщается, разработал свой собственный сканер DUV. Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Для Китая обеспечение безопасности оборудования для производства микросхем становится все более критичным, поскольку ASML остается единственным мировым производителем самых современных инструментов для производства полупроводников. Появление отечественного сканера DUV потенциально может снизить зависимость Китая от западных технологий, особенно в эпоху, когда передовые приложения ИИ требуют передовых полупроводников для достижения максимальной производительности.

Документ китайского министерства раскрывает три основных технических аспекта новой машины для DUV-литографии: разрешение, длина волны и точность наложения. Машина работает на основе технологии фтористого аргона, которая является основной в мировой полупроводниковой промышленности уже более двух десятилетий. Для сравнения, сопоставимые системы ASML на основе ArF обеспечивают такой уровень разрешения, по крайней мере, с 2009 года.

Наиболее сопоставимым с новым китайским сканером оборудованием ASML является TWINSCAN XT:1460K, который также использует 193-нанометровый ArF-источник света и обеспечивает разрешение ниже 65 нанометров. Однако, несмотря на сходство, голландское оборудование остается технологически более совершенным.