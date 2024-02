Смартфон был показан на на MWC 2024.

До официального представления Nothing Phone 2a осталась примерно неделя. Несмотря на отсутствие на MWC 2024, компания Nothing постепенно раскрывает подробности об устройстве. Недавно они провели первую личную презентацию аппаратной части Phone 2a на фоне мероприятия.

Phone 2a – это третий выход Nothing на рынок смартфонов и более бюджетный вариант в этой серии. Его цель – познакомить широкую аудиторию с культовым прозрачным дизайном, подсветкой Glyph и уникальной операционной системой Nothing OS.

При осмотре Phone 2a демонстрирует фирменную гладкую эстетику Nothing с пластиковой рамкой, вероятно, выбранной для повышения доступности. Это отличается от металлических рамок Nothing Phone 1 и Nothing Phone 2. Вызывает вопрос ширина и толщина устройства, особенно с учетом предполагаемого большого 6,7-дюймового дисплея.

Двойные датчики задней камеры расположены по центру и окружены минималистичными полосками подсветки Glyph, что делает аппарат более тонким по сравнению с предыдущими моделями.

При ближайшем рассмотрении белая модель демонстрирует черные кнопки по бокам, а спереди – расположенную по центру камеру для селфи, встроенную в дисплей.