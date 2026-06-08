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Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Текущее поколение GPU будет оставаться актуальным еще довольно приличное время по меркам компьютерного железа
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С момента выхода Radeon RX 9000 прошло более года, и многие ожидали появления следующего поколения видеокарт Radeon уже в первой половине 2027 года. Однако последние сообщения говорят о сдвиге сроков из-за ситуации с рынком DRAM.

Так, специалисты издания Tweaker опросили на Computex 2026 партнеров AMD, и те заявили, что новые GPU появятся нескоро. И хотя мнения насчет дат несколько разделились, все вендоры указывают на существенную задержку выхода RDNA5.

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Представители одних компаний сочли возможным начало поставок RDNA5 в третьем квартале следующего года. По словам других, даже такие сроки нереалистичны, и более вероятное окно релиза — это начало 2028 года.

Фанаты «зеленого» лагеря также не получат десктопные GPU Rubin в ближайший год-полтора. Вместо них на сцену ворвутся GeForce RTX 50 Super, анонс которых состоится на CES 2027.

Причиной обозначенного лага назван дефицит памяти, распространяющийся в том числе на поставщиков видеокарт. Производители DRAM предпочитают сплавлять основной массив продукции на рынок ИИ-ускорителей, что гораздо более выгодно, чем пытаться наскрести крохи маржинальности в потребительском сегменте.

С другой стороны, данный факт означает для геймеров растягивание периода актуальности текущего поколения GPU, а значит, взяв видеокарту сейчас, можно не беспокоиться, что она устареет слишком быстро.

#amd #radeon #rdna5
Источник: wccftech.com
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