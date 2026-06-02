Razg0n_blog
Gigabyte представила на Computex 2026 материнскую плату AORUS предположительно с чипсетом Z990
Система питания CPU у нее довольно внушительная
В Тайбэе стартовала выставка Computex 2026, на которой компания Gigabyte показала свою новую материнскую плату AORUS. К сожалению, подробности новинки не раскрываются, но, по предположениям Benchlife, представленная модель основана на чипсете Z990 и предназначена для процессоров Nova Lake-S.

Данный вывод был сделан после исследования состава разъемов на плате. Специалисты обнаружили сразу три коннектора EPS12V, которые предназначены для питания CPU.

Согласно официальным характеристикам, EPS12V способен передавать до 235 Вт, но практика сложилась так, что безопасный лимит расширяется до 336 Вт. В результате три разъема позволяют запитать процессор мощностью до 1000 Вт. Это полностью и с запасом укладывается в максимальный лимит мощности PL4, равный 700 Вт, присущий флагманскому 52-ядерному CPU Nova Lake-S.

Gigabyte дополнительно разместила над слотами оперативной памяти небольшой вентилятор, который крепится на магните, но при этом соединяется с платой через разъем 4-pin. В Benchlife отметили, что здесь была бы более уместной система на подпружиненных электрических контактах (POGO PIN).

GIGABYTE Z990 AORUS позаимствовала ряд функций у GIGABYTE X870 AORUS INFINITY. В частности, это механизм легкого извлечения видеокарты PCIe EZ-Latch UP и магнитное крепление Wi-Fi антенн. Кроме прочего, присутствуют опции M.2 EZ-Latch и M.2 EZ-Match для безвинтовой установки SSD.

В дополнение можно отметить, что если в Benchlife правы касательно чипсета Z990, то два из четырех портов USB-C на I/O-панели поддерживают стандарт Thunderbolt 5.

#gigabyte #computex 2026 #z990
Источник: videocardz.com
