Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
Прирост за три поколения выглядит не существенным

Специалисты издания Tom's Hardware провели серию тестов, чтобы выяснить, на что способен среднебюджетный Core Ultra 5 225 к середине 2026 года. Для этого они прогнали процессор в 17 современных AAA-играх и сравнили его со множеством конкурентов, присутствующих на рынке.

В результате среднегеометрический FPS героя обзора составил 135,3 FPS, что лишь на 13,7% лучше, чем у народного Core i5-12400F с его 119 FPS. Тем не менее за счет смены архитектуры Core Ultra 5 225 сумел оторваться от предшественника в лице Core i5-14400 на 8,2%. И хотя это не тот 1%, который получается при переходе с Core i5-13400 на Core i5-14400, от новейшей линейки CPU все же ожидаешь чего-то большего.

Например, если не полного разгрома, то хотя бы легкого перевеса над Zen 5. К сожалению, Ryzen 5 9600X оказался вне зоны досягаемости и ушел вперед на 16,5%. Да что там, даже Ryzen 5 7600X, которому в сентябре исполнится 4 года, превзошел Core Ultra 5 225 на 7,6%. И единственным относительно значимым достижением можно назвать опережение Core i5-12600K на 3,4% при меньшем на 24% максимальном TDP.

В итоге Core Ultra 5 225 не стал новым народным процессором и заменой Core i5-12400F как из-за слабого прироста в играх, так и вследствие удорожания памяти DDR5. Свою роль также сыграл проходной сокет LGA 1851, в котором Intel уже поставила точку, выпустив Core Ultra 7 270K Plus. Последний способен конкурировать с Ryzen 7 9800X3D, но на фоне грядущих Nova Lake и Zen 6 может стать не лучшей инвестицией.

Таким образом, вложения в сборку ПК на базе Core Ultra 5 225 выглядят сомнительной затеей, учитывая малый прирост производительности относительно предшественников и значительную переплату за DDR5. Если и тратить деньги на новое железо от Intel, то лучше сразу на Core Ultra 5 250K Plus или Core Ultra 7 270K Plus.

#бенчмарк #core ultra #12400
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
ИТ-эксперт: возможности сервисов VPN сделают бессмысленной плату за зарубежный трафик
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
Hardware Unboxed: трассировка лучей от NVIDIA — сомнительная технология по высокой цене
Создано устройство для связи без интернета и без сотовых сетей на расстоянии до нескольких миль
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
В Китае запустили самую большую в мире плавучую ветряную турбину
Новый мессенджер Delta Chat набирает популярность в РФ – его используют как резервный канал связи

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Спасаем старый HDD от порчи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter