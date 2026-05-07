Прирост за три поколения выглядит не существенным

Специалисты издания Tom's Hardware провели серию тестов, чтобы выяснить, на что способен среднебюджетный Core Ultra 5 225 к середине 2026 года. Для этого они прогнали процессор в 17 современных AAA-играх и сравнили его со множеством конкурентов, присутствующих на рынке.

В результате среднегеометрический FPS героя обзора составил 135,3 FPS, что лишь на 13,7% лучше, чем у народного Core i5-12400F с его 119 FPS. Тем не менее за счет смены архитектуры Core Ultra 5 225 сумел оторваться от предшественника в лице Core i5-14400 на 8,2%. И хотя это не тот 1%, который получается при переходе с Core i5-13400 на Core i5-14400, от новейшей линейки CPU все же ожидаешь чего-то большего.

Например, если не полного разгрома, то хотя бы легкого перевеса над Zen 5. К сожалению, Ryzen 5 9600X оказался вне зоны досягаемости и ушел вперед на 16,5%. Да что там, даже Ryzen 5 7600X, которому в сентябре исполнится 4 года, превзошел Core Ultra 5 225 на 7,6%. И единственным относительно значимым достижением можно назвать опережение Core i5-12600K на 3,4% при меньшем на 24% максимальном TDP.

В итоге Core Ultra 5 225 не стал новым народным процессором и заменой Core i5-12400F как из-за слабого прироста в играх, так и вследствие удорожания памяти DDR5. Свою роль также сыграл проходной сокет LGA 1851, в котором Intel уже поставила точку, выпустив Core Ultra 7 270K Plus. Последний способен конкурировать с Ryzen 7 9800X3D, но на фоне грядущих Nova Lake и Zen 6 может стать не лучшей инвестицией.

Таким образом, вложения в сборку ПК на базе Core Ultra 5 225 выглядят сомнительной затеей, учитывая малый прирост производительности относительно предшественников и значительную переплату за DDR5. Если и тратить деньги на новое железо от Intel, то лучше сразу на Core Ultra 5 250K Plus или Core Ultra 7 270K Plus.