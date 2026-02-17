Китайские производители памяти могут начать сотрудничество с Apple

Цены на память продолжают волновать производителей электроники, включая транснациональные корпорации первого эшелона. В условиях сильного дефицита DRAM большая тройка в лице Samsung, Hynix и Micron, а также рядом стоящая Kioxia начали вести бизнес-переговоры в довольно жестком формате, что оказывает давление даже на Apple.

К настоящему моменту 60% DRAM для iPhone 17 Apple закупает у Samsung, а оставшаяся часть распределена между Hynix и Micron. Поставки NAND, в свою очередь, идут от Samsung, Hynix и Kioxia (бывшая Toshiba Memory).

"Купертиновцы" сумели договориться с Kioxia о поставках NAND лишь до первого квартала 2026, и производитель памяти уже уведомил о двукратном повышении цен на следующие партии. Что касается DRAM, то доступ к ней для Apple обеспечен лишь на первую половину этого года.

Kioxia пользуется положением и, фактически, ставит ультиматум Apple, требуя ежеквартального пересмотра условий поставок. Всё это не может не сказываться на прибыли Apple, поэтому компания планирует рассмотреть возможность заключения более выгодных соглашений с китайскими производителями памяти — Yangtze Storage (YMTC) и Changxin Storage (CXMT). Для Apple это, безусловно, риск, но подобный шаг способен пошатнуть непоколебимость крупных мировых поставщиков.

Технологический разрыв между китайскими и западными компаниями стремительно сокращается. Если ранее и наблюдалось некоторое отставание, то сейчас паритет уже практически достигнут. В конце прошлого года CXMT представила свои высокоскоростные микросхемы LPDDR5X и сообщила о начале разработки LPDDR6, что говорит о реальной возможности сменить производителя DRAM для iPhone.

На прошлой неделе в США исключили обоих китайских вендоров из списка компаний, на которые распространяются ограничения. Это может намекать на подготовку к массовому внедрению решений YMTC и CXMT в общемировой потребительской электронике.