Серверы с CachyOS могут получить преимущество в скорости выполнения задач

Дистрибутив CachyOS продолжает доминировать в рейтинге дистрибутивов Linux от DistroWatch.com, во многом за счет предлагаемых им оптимизаций производительности. Рейтинг популярности CachyOS почти вдвое опережает ближайшего конкурента в лице Linux Mint, а давно ставшая стандартом Ubuntu отстает от лидера в 4,5 раза.

Разработчики CachyOS не остановились на достигнутом и решили преподнести миру серверную версию своей сборки Linux. Пока что CachyOS Server Edition находится на ранней стадии разработки. Но даже сейчас было бы интересно оценить преимущества в производительности, которые может предоставить оптимизированная ОС при использовании ее на серверном оборудовании.

Для проверки теории на практике главный специалист издания Phoronix решил воспользоваться сервером от Supermicro на базе 96-ядерного AMD EPYC 9655P Zen 5 и материнской платы Supermicro H13SSL-N с сокетом SP5. 12 планок оперативной памяти DDR5-6000 объемом 64 ГБ каждая формируют массив ОЗУ суммарной емкостью 768 ГБ. В качестве NVMe накопителя выступает SSD Micron 7450 на 3,2 ТБ, адаптированный для использования в ЦОД.

После прогона всех тестов были сформированы среднегеометрические величины, которые характеризуют уровень производительности сервера в том или иной дистрибутиве. Их сравнение показывает, что CachyOS по скорости опережает Arch Linux — на 5%, Ubuntu 25.10 — на 9,2%, а Ubuntu 24.04.3 LTS — на 11,7%. Фактически, переход с Ubuntu 24.04.3 LTS на CachyOS можно сравнить с бесплатным апгрейдом на более производительное железо.