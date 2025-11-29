Они наиболее оптимальны по соотношению цены и скоростных характеристик

Эксперты портала Hardware Unboxed составили список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года. По их мнению, в категории бюджетных CPU до $200 абсолютными лидерами можно назвать Core i5-14600K и Ryzen 5 9600X. С точки зрения игровой производительности они примерно равны, но "синий" камень на 40% быстрее в рабочих задачах.

Минусом Core i5-14600K является огромное энергопотребление в многопотоке, из-за которого система начинает тянуть из розетки внушительные 366 Вт, что на 160 Вт или 130% больше, чем в случае с Ryzen 5 9600X. В качестве альтернативы Hardware Unboxed рассматривают Ryzen 5 7500F, обходящий в играх Core i5-12400F и дающий больший потенциал для апгрейда. Фактически, данный процессор от AMD — это лучший CPU начального уровня на конец 2025 года.

В среднем сегменте неплохим универсальным вариантом назван Core Ultra 5 245K. Он потребляет на 37% меньше энергии, чем Core i5-14600K, 139 Вт против 221 Вт, и при этом быстрее него на 9%. Впрочем, для игр будет достаточно 95-ваттного Ryzen 5 9600X. В пользу последнего также играет его принадлежность к более перспективной платформе AM5.

На следующем уровне мы встречаем Core Ultra 7 265K, который аннигилирует всех конкурентов по цене. Схожий по производительности Ryzen 9 9900X стоит на 30% дороже, а стоящий столько же Ryzen 7 9700X на 40% проигрывает Core Ultra 7 265K в многопотоке. В играх они практически равны, так что выбор пользователя состоит в следующем — предпочесть топовую скорость здесь и сейчас или обеспечить возможность перехода на Zen 7 без замены материнской платы.

Лучшим игровым процессором по версии Hardware Unboxed стал бессменный лидер Ryzen 7 9800X3D, а более дешевый Ryzen 7 7800X3D располагается на втором месте. Ryzen 7 7800X3D медленнее всего на 8%, но по цене разница между CPU может быть больше. В целом, эксперты Hardware Unboxed рекомендуют присмотреться к Ryzen 7 9700X, которого вполне достаточно для большинства игр, так как FPS в основном ограничивается видеокартой. Разве что любителям стратегий придется кстати повышенная производительность CPU.

На самой вершине рейтинга располагаются Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9950X3D и Core Ultra 9 285K. Здесь ситуация следующая — "числодробилка" от Intel побеждает в рабочих задачах, Ryzen 9 9950X3D немного отстает в вычислениях, но в играх обеспечивает заметно большую частоту кадров, а Ryzen 9 9950X дешевле своего X3D-собрата и также как и он будет иметь возможность апгрейда до флагманского CPU на Zen 7.

