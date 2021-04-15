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В Финляндии хотят запустить на орбиту деревянный спутник

Тому, что корпус спутника выполнен не из металла, а из благородной фанеры, есть объяснение.
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Финляндия — это не только страна с высоким уровнем жизни граждан и ровными дорогами, но ещё и удивительный по красоте край с тысячами лесных озер и густыми таежными лесами.
Финские студенты организовали проект, в котором приняли участие молодые люди со всей страны, в рамках которого планировалось при помощи метеозонда вывести в стратосферу небольшой объект, содержащий несколько датчиков. На большее студенты и не рассчитывали, будучи сильно ограниченными в бюджете. Но всё изменилось, когда о проекте узнала финская компания по производству фанеры WISA, решившая выступить спонсором космической затеи. После значительных финансовых вливаний проект претерпел кардинальные изменения. Теперь объектом станет микроспутник формата CubeSat, представляющий собой куб с ребром 10 см и весом до 1 кг. Сейчас студенты в спешке меняют начинку аппарата, покупая её в самых обычных магазинах радиоэлектроники. Спутник будет начинен различными датчиками, солнечными батареями и камерами, одна из которых будет делать селфи объекта, поскольку на поверхности спутника будет размещена реклама спонсора. Радиопередатчик будет работать на гражданских частотах. Вывести спутник на орбиту планируется до конца года на ракете частной компании Rocket Lab. Он будет вращаться по полярной орбите (от полюса к полюсу).

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Подобные образовательные спутники отправляются на орбиту довольно часто, но интерес общественности к данному проекту вызвал тот факт, что корпус спутника будет деревянным. Возможно это идея спонсора, с интересом воспринятая студентами. Ведь до сих пор неизвестно как поведет себя фанера в жёстких условиях космоса.

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Теги

космос спутник деревянный спутник финляндия
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Спутник из дендрофекального композита. %-)
В Финляндии хотят запустить на орбиту деревянный спутник
Alexander Stolz
15:00
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