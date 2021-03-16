Ресурс Tomshardware определил игровую иерархию всех актуальных видеокарт
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Ресурс Tomshardware провел сотни реальных игровых тестов на всех актуальных на сегодняшний день видеокартах Nvidia и AMD и разместил их в порядке иерархии. Результаты их работы помогут быстро ориентироваться в многочисленном разнообразии современных видеокарт. Конечно, некоторые усмехнуться и скажут, что сейчас актуальны таблицы количества выдаваемых мегахешей, но ресурс Tomshardware рискнул и протестировал видеокарты всё-таки в игровых приложениях.
Тестирование производилось в трёх самых актуальных разрешениях: FullHD, 1440p и 4K. Использовались два пресета настройки графики — Ультра и Средние. Общие результаты тестов видеокарт основаны на среднегеометрическом количестве кадров в секунду.
Тесты проводились в девяти играх:
- Borderlands 3
- Forza Horizon 4
- Strange Brigade
- The Division 2
- Far Cry 5
- Final Fantasy XIV
- Shadow of the Tomb Raider
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
Использовалась следующая тестовая система:
- процессор Intel Core i9-9900K
- СЖО Corsair H150i Pro RGB
- материнская плата MSI MEG Z390 Ace
- оперативная память Corsair 32 ГБ DDR4-3200 (2x 16 ГБ)
- SSD XPG SX8200 Pro 2 ТБ
- ОС Windows 10 Pro 1909
Ниже можно ознакомиться и самими результатами тестов.
Больше информации в источнике: Tomshardware
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