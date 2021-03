Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ресурс Tomshardware провел сотни реальных игровых тестов на всех актуальных на сегодняшний день видеокартах Nvidia и AMD и разместил их в порядке иерархии. Результаты их работы помогут быстро ориентироваться в многочисленном разнообразии современных видеокарт. Конечно, некоторые усмехнуться и скажут, что сейчас актуальны таблицы количества выдаваемых мегахешей, но ресурс Tomshardware рискнул и протестировал видеокарты всё-таки в игровых приложениях.

Тестирование производилось в трёх самых актуальных разрешениях: FullHD, 1440p и 4K. Использовались два пресета настройки графики — Ультра и Средние. Общие результаты тестов видеокарт основаны на среднегеометрическом количестве кадров в секунду.

Тесты проводились в девяти играх:

- Borderlands 3

- Forza Horizon 4

- Strange Brigade

- The Division 2

- Far Cry 5

- Final Fantasy XIV

- Shadow of the Tomb Raider

- Metro Exodus

- Red Dead Redemption 2

Использовалась следующая тестовая система:

- процессор Intel Core i9-9900K

- СЖО Corsair H150i Pro RGB

- материнская плата MSI MEG Z390 Ace

- оперативная память Corsair 32 ГБ DDR4-3200 (2x 16 ГБ)

- SSD XPG SX8200 Pro 2 ТБ

- ОС Windows 10 Pro 1909

Ниже можно ознакомиться и самими результатами тестов.



Больше информации в источнике: Tomshardware