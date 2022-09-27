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В сети появился трейлер-экранизация The Last of Us
Данный телесериал перенесет нас в историю путешествия по зараженной Америке героев знаменитой игры
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   Обычно экранизации, они же порой телеадаптации - весьма плохое начинание киношников и телевизионщиков. Надеюсь все понят "прославившие на века" кинорелизы "Уличного бойца" с Жан-Клод Ван Дамом и ужасающий "Far Cry" от Уве Болла. Но, как говорится, глаза боятся, а камера снимает. Поэтому в текущем году HBO в с соавторстве с Naughty Dog продемонстрировали трейлер The Last of Us, который должен выйти на телеэкраны. На экране "засветятся" Педро Паскаль в роли старины Джоела, известный нам по съемкам в "Мандалорце" и Белла Рамзи в роли Элли (нет, не той, что раздавила своим домиком злобную ведьму Гингему ("Волшебник в стране Оз")).

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Источник фото: ridus.ru


   Короткий ролик позволяет нам "понаблюдать" со стороны вытянутой руки за этими соглавными персонажами во время их небезопасного путешествия по деградировавшей Америке. Также засветились кликеров и сотоварищей девочонки-героини, да и игровой мир в кадре весьма узнаваем. 


Обои от фирмы-партнера. Источник фото: ridus.ru


   До этого момента в рамках рекламной компании HBO продемонстрировала микрофрагменты из будущего сериала, а ее компаньон Naughty Dog выложила в сеть новые обои-заставки для мобильных устройств и ПК. 

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#the last of us #экранизация игры
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