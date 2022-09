Данный телесериал перенесет нас в историю путешествия по зараженной Америке героев знаменитой игры

Обычно экранизации, они же порой телеадаптации - весьма плохое начинание киношников и телевизионщиков. Надеюсь все понят "прославившие на века" кинорелизы "Уличного бойца" с Жан-Клод Ван Дамом и ужасающий "Far Cry" от Уве Болла. Но, как говорится, глаза боятся, а камера снимает. Поэтому в текущем году HBO в с соавторстве с Naughty Dog продемонстрировали трейлер The Last of Us, который должен выйти на телеэкраны. На экране "засветятся" Педро Паскаль в роли старины Джоела, известный нам по съемкам в "Мандалорце" и Белла Рамзи в роли Элли (нет, не той, что раздавила своим домиком злобную ведьму Гингему ("Волшебник в стране Оз")).

реклама









Короткий ролик позволяет нам "понаблюдать" со стороны вытянутой руки за этими соглавными персонажами во время их небезопасного путешествия по деградировавшей Америке. Также засветились кликеров и сотоварищей девочонки-героини, да и игровой мир в кадре весьма узнаваем.









До этого момента в рамках рекламной компании HBO продемонстрировала микрофрагменты из будущего сериала, а ее компаньон Naughty Dog выложила в сеть новые обои-заставки для мобильных устройств и ПК.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке