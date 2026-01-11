Новейший реактивный беспилотник РФ имеет размах крыльев около 6,5 метров и способен развивать скорость до 600 км\ч.

В России стали выпускать новейшие беспилотники из линейки «Герань», оснащенные более мощным реактивным двигателем и имеющие, в отличие от обычных БПЛА линейки, созданных по схеме «бесхвостка», классическую аэродинамическую схему – самолётную с прямым расположением крыльев.

По версии журналистов ТГ-канала «Военный осведомитель», речь идёт о модели «Герань-5» с размахом крыльев около 6,5 метра, оснащенной мощным двигателем Telefly с реактивной тягой 200 Кгс, превосходящей таковую у модели «Герань-3».





Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Помимо более высокой тяговой мощности двигателя, новый дрон способен развивать и более высокую крейсерскую скорость чем у предшественника – вплоть до 600 км\ч и осуществлять полёт на высотах до 6000 км. Последнее обеспечивает более высокий шанс уклониться от атаки зенитных дронов.

Предполагается, что новый реактивный БПЛА может пролететь до 950 километров и нести ударную боевую часть до 90 кг в качестве бортового вооружения.





Ракета с инфракрасной ГСН — Р-73. Источник изображения: «Уголок неба»

Причем для самообороны от воздушных угроз типа самолёт или вертолёт, беспилотник может быть оснащен зенитной ракетой класса «воздух-воздух» Р-73, работающей по принципу «выпустил и забыл». Боеприпас находит цель по инфракрасному излучению, которое излучают двигатели техники оппонента.