ProKino
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
Новейший реактивный беспилотник РФ имеет размах крыльев около 6,5 метров и способен развивать скорость до 600 км\ч.

В России стали выпускать новейшие беспилотники из линейки «Герань», оснащенные более мощным реактивным двигателем и имеющие, в отличие от обычных БПЛА линейки, созданных по схеме «бесхвостка», классическую аэродинамическую схему – самолётную с прямым расположением крыльев.

По версии журналистов ТГ-канала «Военный осведомитель», речь идёт о модели «Герань-5» с размахом крыльев около 6,5 метра, оснащенной мощным двигателем Telefly с реактивной тягой 200 Кгс, превосходящей таковую у модели «Герань-3».


Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Помимо более высокой тяговой мощности двигателя, новый дрон способен развивать и более высокую крейсерскую скорость чем у предшественника – вплоть до 600 км\ч и осуществлять полёт на высотах до 6000 км. Последнее обеспечивает более высокий шанс уклониться от атаки зенитных дронов.

Предполагается, что новый реактивный БПЛА может пролететь до 950 километров и нести ударную боевую часть до 90 кг в качестве бортового вооружения.


Ракета с инфракрасной ГСН — Р-73. Источник изображения: «Уголок неба»

Причем для самообороны от воздушных угроз типа самолёт или вертолёт, беспилотник может быть оснащен зенитной ракетой класса «воздух-воздух» Р-73, работающей по принципу «выпустил и забыл». Боеприпас находит цель по инфракрасному излучению, которое излучают двигатели техники оппонента.  

#российские дроны #российские дроны-камикадзе #герань обновили #российские дальнобойные дроны #герань-5 #реактивная герань #дрон самолетного типа
Сейчас обсуждают

Андрей Костр
17:27
У меня есть метеорит сделаю из него память
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
swr5
17:07
Купить в хоз. магазине толстый медный провод для электропроводки и припаять им наглухо видеокарту к блоку питания.
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
deema35
17:07
Да сейчас самое неподходящее время для покупки диска как SSD так и HDD. Похоже из всех комплектующих скоро доступными для покупки останутся Блок питания корпус и куллер. Остальные люди будут искать на...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Dzhereli
17:03
На iqoo neo 10 глобал уже пришел OriginOS 6
Смартфоны Vivo V40 за пределами Китая переводят на интерфейс OriginOS 6
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
16:42
Врёшь, я умный но не понял
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
swr5
16:18
Еще один розовые очки не снял
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
swr5
16:17
Когда случится конец света и интернета - молиться надо, а не порнороликами развлекаться.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
семен крицберг
16:13
На 100% согласен с автором. Книгу читал и перечитывал не раз. Фильм 2001 года смотрел. Но тут -и близкого ничего нет к книге. Устроили американский боевичок за огромные деньги
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
swr5
16:08
Ни какого порядка. Кто хочет может гадить на орбите запуская всякую хрень десятками тысяч. Надо было еще в прошлом веке делать закон о суверенном космическом пространстве над территорией своей страны.
SpaceX получила от регуляторов разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения
Waramagedon
16:00
Включи Ютуб и увидишь, что они тащат, тестов полным полно с актуальными видеокартами.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
