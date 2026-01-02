Первые новости о модернизированном КАЗ «Арена-М» появились в Сети еще два года назад

Свежую партию ОБТ из линейки Т-90М оборудуют комплексом активной защиты «Арена-М», оснащенной новым режимом «Антидрон», о чем журналистам федерального канала «Россия-24» рассказал офицер отечественного Министерства обороны.

Со слов военного, в минувшем году российские специалисты улучшили ПО «Арены-М» и добавили дополнительный режим «Антидрон». Эта опция позволяет уничтожать беспилотники, подлетающие к корпусу российского танка.

Так в ТГ-канале «Военный осведомитель» разместили кадры с предприятия УВЗ, где на танке Т-72Б3А видно смонтированное оборудование «Арена-М». Сам ОБТ в это время находится во внутренних помещениях завода. На других кадрах представлен перемещающийся по местности Т-90М, аналогично оборудованный новейшей отечественной КАЗ.

Интересный нюанс: выпускающие редакторы «России-24» ошиблись и показали неверную визуализацию работы спецбоеприпаса для борьбы с дронами: так снаряд вылетает из смонтированного ящика ЗИП, хотя должен вылетать из мортир, установленных над башней.

А мы напомним, что первые официальные сведения об обновленной версии «Арена-М», умеющей бороться с ДПЛА, появились в информпространстве еще 24 месяца назад.