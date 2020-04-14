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Производитель скоростной памяти DRAM, NAND Flash и других аксессуаров ADATA объявила о выпуске DDR4 XPG SPECTRIX D50 RGB. D50 обеспечивает максимальную частоту до 4800 МГц, емкость до 32 ГБ и имеет интересный дизайн в минималистском стиле, которые оценят геймеры, оверклокеры и энтузиасты ПК.

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DDR4 D50 изготовлен только из микросхем и плат высокого качества, обеспечивает максимальную стабильность, надежность и скорость до 4800 МГц. Модули D50 могут использоваться в новейших платформах на процессорах Intel и AMD. Для защиты от ударов и хорошей долговечности D50 оснащен радиатором со стенкой около 2 мм. Для значительного и стабильного разгона D50 поддерживает режим Intel XMP 2.0 без необходимости заходить в BIOS.

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XPG D50 отличается чистым и элегантным внешним видом с простыми геометрическими линиями и треугольной панелью RGB, которая идеально вписывается в общий дизайн модулей. Программное обеспечение RGB XPG Sync и производителей материнских плат позволяет переключаться между цветами RGB в режимах - Static, Breathing и Comet. Кроме этого, можно установить синхронизацию с любимыми песнями в режиме "Музыка".

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Модули памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 DDR4 с частотой 4800 МГц и 4600 МГц, а также все варианты 32 ГБ будут доступны начиная с мая, все остальные варианты будут доступны начиная с апреля.