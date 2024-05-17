Представители TSMC сообщили, что 12 нм техпроцесс позволяет делать наборы чипов памяти объемом 48 и 64 Гб. В опытных изделиях удалось обеспечить 2 тысячи соединений с другими кристаллами и обеспечить скорость передачи данных 6 млрд транзакций в секунду при токе 14 мА.

На Европейском технологическом симпозиуме 2024 ведущий производитель чипов TSMC раскрыл новые подробности о разработке оснований для стеков высокопроизводительной памяти HBM4. Новая технология памяти обещает значительные улучшения производительности по сравнению с текущим поколением HBM3.

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Одним из ключевых нововведений HBM4 является переход с 1024-битного интерфейса на 2048-битный. Это удвоит пропускную способность памяти, что позволит графическим процессорам получать доступ к данным быстрее и эффективнее.

Для реализации 2048-битного интерфейса требуются более передовые технологии упаковки, чем те, которые используются в настоящее время для производства и интеграции памяти HBM. TSMC заявила, что изучает несколько вариантов упаковки, включая использование кремниевых межсоединений TSV (Through Silicon Via) и передовые методы гетерогенной интеграции.

Основания стеков HBM4 от TSMC будут производиться по 12-нанометровому и 5-нанометровому техпроцессам. Это позволит увеличить плотность памяти и пропускную способность по сравнению с текущим поколением HBM3.

Память HBM4 предназначена для удовлетворения растущих требований высокопроизводительных вычислений, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и обработка больших данных. Более высокая пропускная способность и плотность HBM4 позволят создавать мощные и энергоэффективные системы в различных отраслях.