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Компания TSMC начинает тестовое производство 3-нм чипов
SMC N3 чипы поступят в продажу к 2023 году
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Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. начала производство микросхем используя процесс изготовления N3 (класс 3 нм). TSMC и его партнерам потребуется несколько кварталов, чтобы отработать технологию и дизайн чипов, прежде чем они начнут массовое производство (HVM). 

Согласно отчетам DigiTimes  и TechTaiwan, TSMC инициировала тестовое производство чипов N3 на своей фабрике  в Южном Тайваньском научном парке недалеко от Тайнаня. Массовое производство HVM чипов, использующих новый узел, начнётся во второй половине 2022 года, но, поскольку время цикла для нового процесса превышает 100 дней, первые чипы N3 поступят  в продажу только в начале 2023 года.

Технология изготовления TSMC  N3  - это литейный узел нового поколения, который был разработан как для смартфонов, так и для приложений с высокопроизводительными вычислениями (HPC). TSMC обещает прирост производительности от 10% до 15% (при той же мощности и количестве транзисторов), снижение энергопотребления до 30% (при тех же тактовых частотах).

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Другие разработчики микросхем ожидают, пока TSMC представит свой N3E чип ( расширенную версию N3), прежде чем перейти к 3-нм техпроцессу. N3E чип будет отличаться улучшенным  технологическим окном , которое предоставит более широкий выбор производственных параметров, а также будет обладать высокой производительностью и пониженным энергопотреблением. Планируется, что N3E чип будет доступен в конце 2023 или начале 2024 года.

#tsmc #микросхемы #3-нм #чип #smc n3
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