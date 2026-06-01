Pitfalls
Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ обеспечить россиянам стабильный интернет даже в дни ограничений
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству и ФСБ обеспечить россиянам стабильный доступ к интернету даже во время ограничений.
В периоды временных ограничений интернета становятся недоступны большая часть сервисов и порталов. Чтобы это не наносило вред российской экономике, Владимир Путин поручил Правительству и ФСБ обеспечить россиянам круглосуточный бесперебойный доступ в интернет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Данный документ уточняет, что особое внимание должно уделяться жизненно важным цифровым сервисам. В их число входят сайты системы здравоохранения, различных государственных услуг и финансовой инфраструктуры, включая платёжные системы. Поскольку от них зависит предварительная запись к врачам, заказ срочных справок, оплата налогов и прочих обязательных платежей. Такие сервисы обязаны стабильно работать после введения ограничений связи.

Сообщается, что контролировать исполнение поручения  будут председатель правительства Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников. А отчёт о выполнении задачи будет представлен до 1 июля 2026 года.

#россия #путин #президент #правительство #фсб #президент россии #президент рф
Источник: tass.ru
