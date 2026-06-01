Санкции стимулируют развитие науки и производства. Ярким примером тому стала компания Huawei. За последние шесть лет её инженеры полупроводниковых устройств разработали и запустили в серийное производство 381 чип для широкого спектра отраслей.

Новые чипы создавались по закону масштабирования Тау (tau), который позволил производителю обрести независимость от импортных технологий и обойти запреты США.

Закон масштабирования Тау (tau) — это предложенная компанией Huawei архитектурно-вычислительная концепция, призванная обойти физические ограничения традиционных полупроводников (закон Мура). Он предлагает повышать производительность процессоров не за счёт уменьшения транзисторов, а через оптимизацию архитектуры, сокращение длины межсоединений и ускорение передачи сигналов.

Суть закона Тау. Вместо того чтобы упираться в физические и санкционные барьеры при создании всё более тонких транзисторов (например, 2 нм или 1 нм), концепция меняет фокус:

Архитектурный подход — проектирование и соединение множества чиплетов (меньших кристаллов) в единую экосистему.

Минимизация задержек — сокращение времени прохождения сигнала и уменьшение энергопотребления на межблочных уровнях.

Достижение высокой производительности — ввиду новых алгоритмов и архитектуры, новые чипы могут показать вычислительную мощность, аналогичную передовым западным аналогам, даже при использовании устаревших техпроцессов (3-нм или 5-нм).

В перечне разработок упоминаются сетевые чипы, чипы базовых станций, SoC Huawei Kirin, интеллектуальные чипы управления автомобилем, чипы общего назначения и для вычислений с использованием ИИ.

Также Huawei в мае 2026 года анонсировала перспективный флагманский мобильный процессор Kirin 2026, который появится на рынке позже в этом году.

Ключевые особенности чипа:

Архитектура Logic Folding: Использует новаторский двухслойный дизайн транзисторов (вместо плоского) для обхода американских санкций и преодоления физических ограничений закона Мура.

Характеристики: Плотность транзисторов увеличена на 53,5%, энергоэффективность производительных ядер возросла на 41%, а максимальная тактовая частота достигает 3,1 ГГц.

В ближайшие несколько лет (ориентировочно к 2031 году) Huawei планирует разработать процессор, эквивалентный 1,4 нм.

Logic Folding — это инновационная архитектура проектирования полупроводниковых чипов от Huawei. Она позволяет обойти физические ограничения закона Мура и санкционные ограничения, не позволяющие использовать западное литографическое оборудование (EUV-сканеры).

Хэ Тинбо (He Tingbo), директор научной группы Huawei и президент её полупроводникового бизнеса, уверен, что закон масштабирования Тау имеет большие перспективы и вскоре начнёт внедряться на международном уровне.

