Pitfalls
За шесть лет нахождения под санкциями Huawei создала 381 серийный чип для различных отраслей
Санкции стимулируют экономику государства и отдельные компании на более активное развитие. Если раньше в приоритете была максимальная рентабельность производства, то сейчас акцент сменился на технологическую независимость. Примером стала компания Huawei создавшая 381 чип за шесть лет нахождения под санкциями.
Санкции стимулируют развитие науки и производства. Ярким примером тому стала компания Huawei. За последние шесть лет её инженеры полупроводниковых устройств разработали и запустили в серийное производство 381 чип для широкого спектра отраслей. 

Новые чипы создавались по закону масштабирования Тау (tau), который позволил производителю обрести независимость от импортных технологий и обойти запреты США.

Закон масштабирования Тау (tau) — это предложенная компанией Huawei архитектурно-вычислительная концепция, призванная обойти физические ограничения традиционных полупроводников (закон Мура). Он предлагает повышать производительность процессоров не за счёт уменьшения транзисторов, а через оптимизацию архитектуры, сокращение длины межсоединений и ускорение передачи сигналов. 

Суть закона Тау. Вместо того чтобы упираться в физические и санкционные барьеры при создании всё более тонких транзисторов (например, 2 нм или 1 нм), концепция меняет фокус:

  • Архитектурный подход — проектирование и соединение множества чиплетов (меньших кристаллов) в единую экосистему.
  • Минимизация задержек — сокращение времени прохождения сигнала и уменьшение энергопотребления на межблочных уровнях.
  • Достижение высокой производительности — ввиду новых алгоритмов и архитектуры, новые чипы могут показать вычислительную мощность, аналогичную передовым западным аналогам, даже при использовании устаревших техпроцессов (3-нм или 5-нм).

В перечне разработок упоминаются сетевые чипы, чипы базовых станций, SoC Huawei Kirin, интеллектуальные чипы управления автомобилем, чипы общего назначения и для вычислений с использованием ИИ.

Также Huawei в мае 2026 года анонсировала перспективный флагманский мобильный процессор Kirin 2026, который появится на рынке позже в этом году.

Ключевые особенности чипа:

  • Архитектура Logic Folding: Использует новаторский двухслойный дизайн транзисторов (вместо плоского) для обхода американских санкций и преодоления физических ограничений закона Мура.
  • Характеристики: Плотность транзисторов увеличена на 53,5%, энергоэффективность производительных ядер возросла на 41%, а максимальная тактовая частота достигает 3,1 ГГц.

В ближайшие несколько лет (ориентировочно к 2031 году) Huawei планирует разработать процессор, эквивалентный 1,4 нм.

Logic Folding — это инновационная архитектура проектирования полупроводниковых чипов от Huawei. Она позволяет обойти физические ограничения закона Мура и санкционные ограничения, не позволяющие использовать западное литографическое оборудование (EUV-сканеры). 

Хэ Тинбо (He Tingbo), директор научной группы Huawei и президент её полупроводникового бизнеса, уверен, что закон масштабирования Тау имеет большие перспективы и вскоре начнёт внедряться на международном уровне.

#сша #китай #huawei #санкции #чип #kirin
Источник: huaweicentral.com
