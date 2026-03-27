В Екатеринбурге планируется создание целого кластера аналоговой микроэлектроники на базе УрФУ и фабрики «Карат». Об этом написал глава Свердловской области Денис Паслер в своем канале в мессенджере Мax.

Недавно стало известно, что в Екатеринбурге планируется запуск СВЧ-фабрики «Карат» и учебно-научного центра «Микроэлектроника» на базе УрФУ. Вместе они сформируют кластер аналоговой микроэлектроники. Этой новостью поделился глава Свердловской области Денис Паслер в своем канале в мессенджере Мax, после подведения итогов рабочей поездки в Свердловскую область министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Источник изображения: ChatGPT

Главную роль в формировании кластера аналоговой микроэлектроники должен сыграть Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, в котором планируют обучать свыше 4 тысяч студентов. Уже на его базе ожидается открытие учебно-научного центра «Микроэлектроника», который будет заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для фабрики «Карат» и всего кластера.

Под Фабрику «Карат» ориентировочно будет выделена площадь 15 тысяч квадратных метров, а построена она будет в ближайшие годы. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, обеспечивающим полный цикл технологических операций. Согласно планам, завод займётся выпуском как типовых решений, так и разработкой микросхем по индивидуальным заказам дизайн-центров и предприятий со всех уголков России.

По словам Дениса Паслера, связка кампуса УрФУ, учебно-научного центра и нового производства сможет образовать непрерывную систему подготовки специалистов, так необходимых для работы на высокотехнологичном предприятии. Так в кампусе УрФУ имеется специализированный учебно-научный центр для школьников. А особой гордость кампуса стал медицинский центр, в котором есть все для оказания медицинской помощи, включая МРТ и стоматологию.

Ожидается, что медицинский центр сможет осуществлять 300 тысяч приёмов в год. Позднее его планируют переоборудовать в межвузовскую поликлинику для студентов и сотрудников шести вузов Свердловской области, которые подчиняются Минобрнауки РФ. Это обеспечит качественной медицинской помощью около 72 тысяч студентов и сотрудников вузов Свердловской области. Денис Паслер подчеркнул, что подобные проекты должны привлекать молодежь и в будущем сделают Свердловскую область территорией новых возможностей.

