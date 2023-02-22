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Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки

Со времен первых смартфонов Samsung лагерь сторонников технологий изготовления экранов пополнился ещё одним игроком. И многим это не понравилось.
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OLED - что изменилось в индустрии за долгие годы

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Рынок OLED быстро растет и охватывает все новые сегменты. Ранее OLED-экраны использовались только в смартфонах высокого ценового сегмента, но теперь они становятся все более распространенными в ноутбуках, мониторах и телевизорах. И это реальность, которая нас уже настигла =)

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OLED, что означает Organic Light Emitting Diodes, - это технология, в которой используются органические тонкие пленки, помещенные между двумя проводниками. Когда между ними протекает ток, излучается яркий свет, что устраняет необходимость во внешней подсветке, как это требуется для обычных ЖК-панелей.

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Eastman Kodak была первой компанией, разработавшей OLED-экран в 1980-х годах. В 1999 году Kodak объединилась с Sanyo Electric, чтобы создать альянс, направленный на развитие технологии OLED. Другие производители также начали вкладываться в R&D, и в 2004 году компания Samsung выпустила телефон X120 с OLED-экраном, способным отображать 65 000 цветов. Это было значительным улучшением по сравнению с предыдущими TFT экранами, которые требовали отдельной подсветки и могли отображать только несколько сотен цветов или оттенки серого.

Хотя OLED-экраны сначала появлялись только во флагманских продуктах из-за высокой стоимости производства, позже они стали использоваться и в других устройствах, таких как автомобильные стереосистемы и малогабаритные индикаторы. Их основа - углерод и водород, что делает их экологически чистыми и не содержащими токсичных веществ и тяжелых металлов.

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Существует два типа OLED матриц: пассивные и активные. Пассивная OLED-матрица состоит из анодов и катодов, расположенных перпендикулярно друг другу. Чтобы осветить определенную точку, необходимо подать соответствующий ток через нужные анод и катод. Однако это может вызвать мерцание, которое зависит от разрешения и размера экрана. Для больших панелей это неприемлемо, поэтому были разработаны OLED-экраны с активной матрицей. Эти экраны, известные как AMOLED, содержат транзистор для управления яркостью каждой точки. Поскольку технология продолжает совершенствоваться и становится все более доступной, ожидается, что ее популярность еще больше возрастет, и все больше и больше устройств будут оснащаться этим типом дисплеев.

Сегодня OLED-экраны используются в мобильных телефонах, цифровых камерах, гарнитурах виртуальной реальности, планшетах, ноутбуках и телевизорах. В 2021 году было произведено около 500 миллионов AMOLED-экранов, большинство из которых предназначено для смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров. Основным производителем этих дисплеев является корпорация Samsung. Понятное дело, что данные за 2022 год трудно назвать адекватными, поэтому эти показатели включать нерелевантно.

Сегодня большинство смартфонов премиум-класса оснащены обычными или гибкими OLED-экранами, включая смартфоны Apple, Huawei, Oppo, Motorola, Sony и других компаний. Конечно, их стоимость выше по сравнению с ЖК-дисплеями, но производители все больше и больше заинтересованы в использовании именно OLED-экранов, и естественно, это будет положительно сказываться на стоимости.

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Долговечность OLED

Несмотря на все преимущества OLED-дисплеев, главной задачей является увеличение срока их службы. Точнее - именно синего цвета. Синий цвет визуально воспринимается более тускло, поэтому именно через синие светодиоды проходит больший ток, чем через красные или зеленые для равномерного излучения. Поэтому разница в сроке службы синих относительно зеленых и красных, составляет в 10 и 5 раз меньше соответственно.

И чем интенсивнее использование белого и синего, тем быстрее "выгорает" экран. Почти всегда можно было найти рекомендации избегать использования ярких обоев с большим количеством синего цвета. На старых телефонах с OLED-экраном в режиме фонарика (когда весь экран светится белым) можно было увидеть обводку индикатора батареи, качества приема сети или вообще более темную служебную область экрана.

Проблема синего цвета решалась несколькими способами. Некоторые производители добавляли дополнительную синюю точку к общему пикселю, что уменьшало износ одной синей точки, или добавляли белую точку для отображения белого цвета с помощью специального светодиода, а не комбинации всех трех цветов. В общем, вся эта работа принесла свои плоды, и долговечность OLED-экранов значительно увеличилась.

Кроме того, срок службы напрямую зависит от яркости экрана. Чем выше яркость, тем больше износ цветных точек. Немного уменьшив яркость, можно значительно продлить срок службы OLED-панели.

Преимущества OLED

По сравнению с другими типами экранов, OLED обладает глубоким черным цветом и более высокой контрастностью. А поскольку пиксели светятся сами по себе, без использования сторонней подсветки, они имеют больший угол обзора без искажения цветопередачи. Кроме того, сами дисплей на основе этой технологии имеют более высокую яркость в отличие от ЖК-панелей.

Но применение OLED не ограничивается обычными мониторами или смартфонами. Гибкие, прозрачные панели и тд. Это уже не кажется чем-то фантастическим. Гибкие дисплеи уже давно представлены на рынке.

В 2019 году Samsung представила миру смартфон Samsung Galaxy Fold, и популярность таких устройств растет. Также в 2019 году LG представляет первый сворачиваемый 65-дюймовый LG R, который, подобно рольшторам, можно свернуть в небольшую прикроватную тумбочку.

Но это не все инновации от бывшего фантаста. В 2020 году Xiaomi выпустила телевизор Mi TV LUX Transparent Edition. В его основе лежит почти прозрачный 55-дюймовый OLED-экран толщиной 6 миллиметров.

Будущее за OLED

Как мы видим, то, что раньше казалось фантастикой, уже доступно на полках магазинов. Поэтому появление в ближайшем будущем изогнутых OLED-панелей, которые наклеиваются на неровные поверхности, или прозрачных OLED-дисплеев, встраиваемых в окна или лобовые стекла автомобилей, весьма ожидаемо. Нынешняя технология производства таких экранов довольно дорогая, но есть перспективные разработки, позволяющие сделать их дешевле. Сложные вакуумные установки могут заменить устройства, способные просто "печатать" OLED-панели, например принтеры.

Наверняка в вашем обширном парке техники имеются устройства, в которых используются экраны на основе этой технологии. Поделитесь, заодно будет интересно узнать насколько далеко продвинулась в "быту" эта технология.

Спасибо за внимание!


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