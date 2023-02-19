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A4Tech Bloody W70 Max (Pixart BC3332-A)

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Комплектация:

Комплект поставки как обычно довольно прост, состоял только из мышки и инструкций.

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Размеры:

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Дизайн:

Стандартный матовый хваткий пластик и RGB-подсветка - в общем и целом дизайн очень сильно перекликается с младшими моделями L65 Max и W60 Max. Подсветку можно отключить или настроить по своему усмотрению. Черная версия мыши более практична (если у Вас стоит выбор между черной и белой, то светлое исполнение наполовину глянцевое, что выглядит неплохо, но это непрактично), так как полностью выполнена из матового пластика.

Это означает, что на нем не так легко видны отпечатки пальцев, как на белой версии. По итогу белая мышь визуально выглядит лучше, а черная обеспечивает более удобный хват.

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Эргономика, кнопки, настройки:

Давайте углубимся в эргономику Bloody W70 Max. Мышь среднего размера имеет эргономичную форму специально для правшей. Расположение клавиш нестандартное, так как включает в себя пару основных клавиш, колесо прокрутки и еще одно колесо, расположенное за основными клавишами, которое по умолчанию используется для переключения режимов стрельбы.

На боковой стороне мышки под большим пальцем находятся две клавиши «Вперед» и «Назад», а также дополнительная клавиша. Все клавиши имеют четкий и относительно тихий щелчок с ресурсом 50 миллионов нажатий. Если вы перевернете мышь, вы заметите две дополнительные кнопки внизу в дополнение к металлическим ножкам, характерным для мышей A4Tech (но не для всех моделей используется X-Glide).

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Одна из этих кнопок позволяет переключать частоту опроса порта между 125 , 500, 1000 и 2000 Гц, а другая кнопка изменяет высоту отрыва от поверхности на 1.5, 2 или 3 мм или на желаемые пользователем значения. Мышь легкая и лучше сбалансирована в отличие от W60 Max, а кабель не добавляет лишнего веса при использовании. Но, естественно, с L65 Max по весу во всей линейке никто не сравнится. С точки зрения комфорта, мышь удобно помещается в руке маленького или среднего размера, а резиновые боковые стенки обеспечивают дополнительное сцепление c Вашими пальцами.

Сенсор:

Сенсор в Bloody W70 Max точно такой же как и у Bloody W60 Max и L65 Max, это уже знакомый нам BC3332-A от PixArt. Этот датчик среднего уровня может похвастаться максимальным разрешением 10000 cpi. Хотя эти показатели не так высоки, как у более дорогих мышей, этого вполне достаточно для обеспечения отличной стабильности и производительности в своей ценовой категории. С точки зрения игрового процесса самого сенсора - никаких чудес, всё стабильно, не срывает и надёжно работает.

Софт:

Что касается настройки, A4Tech предлагает свое программное обеспечение Bloody версии 7 (V2022.1125), которое предоставляет широкие возможности настройки мыши. Функции программного обеспечения включают двойные и тройные выстрелы одним нажатием левой кнопки, программное гашение отдачи и автоматические выстрелы в голову (если вы киберкотлета, то за данную функцию можно легко получить бан). К сожалению, интерфейс и внешний вид программного обеспечения не обновлялись в последние годы и выглядит всё это немного архаично. Тем не менее, настроек в тулзе более чем достаточно и удовлетворит даже самого требовательного геймера.

Минусы:

Из минусов можно обозначить не такое уж и нужное второе колесо. Если бы производитель не стал внедрять это решение, наверняка бы, цена была более приятной.

Итоги:

Мышь определённо стоит своих денег и предлагает возможности, которые в большинстве своем будут недоступны мышкам других производителей за аналогичную стоимость. Однако мы не получаем чего-то кардинально нового по сравнению с той же W60 Max и L65 Max. Скорее всего выбор будет строиться на основании внешнего вида, удобного хвата и доп. кнопок, веса. Стоила она при заказе на WB - около 1800 рублей. Ждите скидок, годный вариант. Если у Вас есть предложения - какие мышки можно взять на тест, то жду комментариев. Можно и что-то обычное от производителей, которые на слуху, можно и что-то из экзотики типа Mad Catz и тд. К рассмотрению естественно пишите про бюджетные варианты, так как рекламы нет, обзоры делаются на чистом энтузиазме и личной инициативе поиска идеальных бюджетных манипуляторов.

Спасибо за внимание!