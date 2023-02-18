Нужен ли геймпад Xbox Series для игрового ПК - разбираемся
Нужен ли геймпад Xbox Series для ПК - разбираемся
реклама
Введение:
В течение многих лет персональные компьютеры были предпочтительной платформой для геймеров. Однако с появлением игровых консолей, многие игроки перешли на более удобный и доступный вариант (особенно это показательно в случае с Xbox SS). К счастью, вам не нужно выбирать между двумя платформами - вы можете получить всё это используя контроллер Xbox с вашим ПК. Конечно же, идеальный вариант - иметь и консоль и персональный компьютер. Но, позволить себе приставку последнего поколения и мощную "пекарню" - могут немногие.
Плюсы использования контроллера Xbox с ПК:
реклама
Комфорт. Контроллер легкий и имеет текстурированную рукоятку, благодаря которой его удобно держать даже во время длительных игровых сессий. Немногие поймут эти тезисы, не попользовавшись геймпадом. Однако прекрасно могут понять те, кто работает "офисным планктоном", пишет код и тд. После многочасового использования клавиатуры и мышь взять джойстик в руки и расслабиться - настоящее удовольствие.
Кросс-платформенная совместимость. Геймпад можно использовать на нескольких платформах, включая Windows, Xbox One/One X и Xbox Series X/S + облачные платформы. Плюс очевиден, обсуждать здесь особо нечего.
Удобство для использования в определённых жанрах игр. Высокая точность и отзывчивость, удобство в файтингах, спортсимах, гонках и тд. Такие игры как правило чаще затачиваются под консоли и управление геймпадом.
Новый опыт. Естественно, стоит упомянуть вибрацию. Кажется, мелочь, однако в той же Forza Horizon 5 вы получите новые ощущения. Одна езда по разным поверхностям чего стоит.
реклама
Варианты использования геймпада Xbox с ПК:
Игры: самый очевидный и простой вариант использования. Неочевидный кейс - использование в облачных игровых сервисах.
Мультимедиа: управление медиаплеерами, такими как VLC и тд.
VR: контроллер можно использовать в играх с поддержкой VR.
реклама
Варианты подключения к ПК\ноутбуку:
Покупка готового сетапа - геймпад Microsoft Xbox + беспроводной адаптер. Самый простой, но и самый дорогостоящий вариант. Вставили комплектный донгл, законнектили и вперед.
Подключение к ПК с помощь кабеля. Если у Вас имеется запасной кабель от, допустим, смартфона со стандартом USB Type-C, то можно спокойно им пользоваться. Да, вы будете скованы длиной провода, но многим и такой вариант подходит.
Подключение через сторонний Bluetooth адаптер. Просто покупаете обычный "свисток" и используете. У меня уже был ранее купленный для беспроводных наушников ASUS USB-BT500, так что никаких проблем с подключением и инпутлагом нет. Все очень стабильно работает.
Подключение к ноутбуку. В данном вопросе я не сильно осведомлен - как геймпад подключится к, допустим, старому ноуту с ранней версией Bluetooth, но с более менее свежими ноутбуками не должно возникать проблем. При невозможности подключения по беспроводу, можно использовать все 3 предыдущих варианта.
Во что поиграть, если вы приобрели геймпад Xbox:
Очевидные варианты игр я всё же пропущу, так как они банальны. Это файтинги, гонки, спортивные игры, симуляторы и тд. Более интересный вариант использования - это платформеры, аркады и микс из этих жанров во всех возможных проявлениях. Именно тот жанр, которые многие игнорируют на ПК из-за не слишком удобного управления. Приведу свой субъективный список игр, которые точно стоит попробовать, имея геймпад на руках:
|1. Cuphead
|4. Серия Trine
|7. Oddworld: New 'n' Tasty
|10. Rayman Legends
|2. Hollow Knight
|5. Little Nightmares (2 части)
|8. Spelunky 2
|11. SUPER MEAT BOY
|3. Ori and the Will of the Wisps (и вторая часть)
|
6. Crash Bandicoot 4
|9. Celeste
|
12. BROFORCE
|13. LIMBO
|16. Unravel
|19. Owlboy
|22. KATANA ZERO
|14. Inside
|17. FEZ
|20. BLASPHEMOUS
|23. NEON ABYSS
|15. BRAID
|18. GRIS
|21. DEAD CELLS
|24. Свежие Черепашки
И список можно продолжать до бесконечности, так как отличных и неочевидно хороших проектов немалое количество.
Кроме того, если у вас старый ноут или ПК - с эмуляторами можно открыть огромный пласт игр как на PS1, PS2, Xbox и тд. Не говоря уже про NES, Snes и тд.
Итоги: Каким бы заядлым пека-боярином вы не были, геймпад от бокса в любом случае не лишняя вещь, которая порадует вас и поможет пережить неудобство в управлении для некоторых жанров игр. А учитывая, сколько инди выходит сейчас с каждым днем - это почти необходимость, если вы цените в первую очередь геймплей, а не графику.
Спасибо за внимание!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила