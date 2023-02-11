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IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман

В каждом ролике на YouTube вы можете увидеть рекламу разнообразных курсов. С одной стороны у Вас должны загореться глаза, но не всё так радужно, как кажется.
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IT-курсы - возможность найти работу с высокой зарплатой или повсеместный обман

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Введение:

Изоляция и неопределенность, вызванные пандемией, боевыми действиями побуждают многих найти новую профессию, которая обещает стабильность и востребованность. Однако за глянцевым фасадом скрывается схема, единственной целью которой является получение денег за обучение и пустые обещания успешного будущего и невероятной карьеры. 

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Мир и люди никогда не меняются:

Казалось бы, многие люди призывают нас к тому, что нужно быть добрее, не всё потеряно в этом мире и вообще: вокруг намного больше людей, которые готовы вам помочь безвозмездно. Или за не большую плату. Или обобрать Вас до последней нитки. Те, кто хоть раз работал в продажах - сразу поймут о чем идет речь. Конечно, не стоит весь мир и все компании поливать черной краской и говорить только о негативной стороне. 

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Мой опыт:

На данный момент я работаю в компании, которая занимается разработкой мобильных приложений, в основе которых лежит разнообразное применение нейросетей для различных кейсов использования. Как обычный потребительский сектор, так и работа с бизнесом. Однако, этому предшествовал долгий путь и как можно понять, он не включал в себя посещение курсов, оплату за обучение и так далее.

Начнем издалека. Как раз Вы поймете почему я крайне негативно отношусь к любым подобиям образовательных курсов.

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Мой первый опыт естественно начался в продажах, так как это неплохая школа жизни. Воспитает стрессоустойчивость, можно будет подтянуть все возможные навыки общения с клиентами. Да и по жизни Вам будет проще. Однако уже тогда главное целью для руководства было не качественное обслуживание клиентов, а просто максимальный уровень продаж и выжимание всех соков из каждого менеджера. А Вы что думали? Бизнес работает иначе? Бизнес и существует, чтобы компания зарабатывала. Однако всегда есть разумные пределы и баланс между предоставлением качественного сервиса и товара и желание содрать побольше денег с клиента. Этот баланс соблюдается очень редко.

Однако первый опыт не был основополагающим. После немалого срока и позиции руководителя отдела, мне надоело заниматься бесконечным обманом как сотрудников (по поводу "настоящего подсчета" их зарплат по указке учредителей), так и клиентов. Да и продавали мы шлак. 

Первые связи и нужные знакомства были получены и найти работу в этой сфере было очень просто. Поэтому решено было искать место поприличнее. И здесь я наткнулся на компанию X, которая занималась продажей образовательных курсов. Солидный штат сотрудников, неплохая репутация, офисы в Питере, Минске и ещё в нескольких странах. Ну вот она, работа мечты. 

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Однако не тут то было. Да, работа поначалу мне очень нравилась. В том числе и за счет очень неплохой заработной платы и процента с продаж. И сразу же я задам вопрос: как Вы представляете себе менеджерский и тренерский\преподавательский состав в таких компаниях? Всё до банального просто. Особенно показательным будет этот замечательный ролик, который в памяти отпечатался до последнего слова, так как стабильно раз в две недели приходилось смотреть на митингах с россыпью других подобных:

И с завидной периодичностью в любой компании такие сценки и происходят в компаниях, который занимаются продажами всего, чего угодно. Кто-то может сказать - жестко? Нет, не жестко. Деньги - не единственная мотивация, когда ты начинаешь грести деньги с наработанной базой и расслабляешься.

Связи были в очередной раз получены, как и ценный опыт. Прошел не один год, чтобы я сказал себе - хватит с меня всего этого. И я был готов поменять сферу деятельности, покинув компанию в должности РОПа с совмещение функций бизнес-тренера. Так что же не так со сферой IT-курсов? Сейчас Вы поймете к чему это ненужное вступление с опытом работы "какого-то чела из этих ваших интернетов".

Нет практически никакой разницы между "шарашками" и большинством образовательных компаний:

Как это можно понять? Очень просто. За долгое время работы в этой сфере появилось огромное количество знакомых, которые после раскрутки тренда на "Войти в айти" подались устраиваться продажниками в такие компании. И естетсвенно я колебался, податься ли туда же и постоянно распрашивал о принципах, различиях в работе. И к моему удивлению, разницы нет никакой. Те же утренние планёрки, те же таблицы с планами продаж. Постоянная нехватка менторов и преподавателей на большое количество желающих. Продать, продать, продать - а будет ли у ментора время и возможности обучать такое количество людей? Как-нибудь потом разберемся.

 К каждому будет индивидуальный подход? Даже не надейтесь. Вопрос можно задать в любое время? Ага, разбежались и ещё раз спросили. У преподавателей расписано время до минуты. И практически в каждой компании дикий аврал. Идут ли на место преподавателей настоящие и опытные разработчики? Да, но очень редко. Потому что и ЗП не та и загрузки дикие. Проще работать на фрилансе или работать в компании, где можно автоматизировать свою работу и пить смузи полдня, ничего не делая за 4000-5000$. 

Причем нет особой разницы где это школа находится. Товарищи работали как в Минске, так и в Москве, Питере и тд. Принцип один - продать, получить деньги и процент, а разбираться будем по обстоятельствам.

Ещё один источник - менее заслуживающий доверия, но никак не бесполезный, форумы. На форумах можно увидеть немалое количество заказных отзывов, историй, как всё прекрасно. Немало постов связано с неадекватными "учениками". Но проблему вычитать и выделить всё же можно. Хотите заниматься - у Вас должно быть немалое количество времени, денег и терпения. В принципе как и в любом другом деле. Однако, если у Вас есть и эти составляющие - результат не гарантирован. Почему?

Разберем банальную ситуацию: поиск работы после того, как вы закончили наконец-то это злосчастные курсы. И тут вы сталкиваетесь с суровой реальностью - несмотря на яркие заголовки в виде "70, 80, 90 процентов наших выпускников успешно устраиваются на работу в течение нескольких месяцев". Чушь. У большинства рекрутеров, даже на "галерах" есть конкретная установка: брать человека с курсами не в приоритете. Это самый последний вариант. Требуются курсы, но нет вышки. До свидания. 

Для того, чтобы со старта попасть даже на несчастного тестировщика Вам потребуется пройти немалый и сложный путь. Хорошо, если у Вас есть знакомства, благодаря которым Вы можете устроиться, но даже этот факт не может гарантировать, что есть возможность долго продержаться в компании. Я молчу про более высокие позиции. 

Но не так всё плохо, как кажется:

Да, единицы достигают намеченных планов. И это действительно упорные и целеустремлённые люди. Которые ещё ко всему прочему умудряются искать немалое количество материала и занимаются самообразованием. А в этой сфере нужно будет постоянно совершенствовать навыки, тратить на это много времени. Вопрос: готовы ли к этому? Уверены, что через год у Вас не наступин выгорание как немалого количества айтишников? 

Что же делать?

Самообразование. Стажировка в компаниях. Получение хотя бы заочного образования по специальности (хотя это достаточно сомнительный плюс, но при трудоустройстве многие обращают на это внимание и это становится входным билетом в профессию).

И да, одна из главных составляющих. Если Вы выбираете сферу IT только из-за заголовков о зарплатах, то у меня для Вас плохие новости. Так это не работает. Готовы будете мораль умирать, понимая, что работа не доставляет удовольствие? Готовы получать копейки на старте и в перспективе, если не захотите постоянно учиться? Очень сомневаюсь.

Переквалификация и отказ от этой сферы - как вариант, если вы неудачно зателетели в Айти.

Если вы в первую очередь не думаете о деньгах, занимаетесь постоянным самообразованием - то желанные шекели в расчетном листе будут расти в геометрической прогрессии. И не придется зацикливаться на этом.

Какой можно сделать вывод?

Реклама намеренно вводит в заблуждение и не показывает реальной сути, реальных перспектив, осыпая Вас обещаниями о высоком заработке. Заметьте, что на Ютубе у любого блогера будет в первую очередь акцент на этом. И почти никто не говорит про удовольствие от работы. Забавно. Как и в любой рекламе хайпового продукта, услуги, товара. NFT, крипта, ммм, бизнес-молодость - и список можно продолжать до бесконечности.

Спасибо за внимание!


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