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Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать

Большой опыт установки различных сборок Windows на огромное количество устройств побудил меня разобраться, какой вариант лучше.
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Оригинальные образы Windows 10 и 11 или "сборки, шпионящие за вами и собирающие данные для ботнета"

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Введение:

Шпионы - они повсюду. Ботнет идет за Вами по пятам. Каждый второй мошенник спит и видит как украсть Ваши данные и использовать их в своих интересах. Скорее всего это Пентагон. А может быть и англосаксы. Но это не важно.

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И такие фразы я Вижу каждый раз, когда очередной "умник" пытается отговорить от использования той или иной сборки. Странно, но уже лет 20, а может и больше, пользуюсь кастомными сборками и никогда не возникало проблем. И о чудо, не пользуюсь антивирусами. Разве что периодически раз в год ставлю на проверку все накопители. Но никогда ничего не нахожу. Странно, правда? Среди пользователей достаточно продвинутых ребят, которые сами могут отслеживать телеметрию и любые запросы после установки сборок от народных умельцев. И наверняка бы форумы горели от количества комментариев на эту тему. Но почему-то этого не происходит. А если и происходит, то в 99% случаев по вине пользователя, который имеет привычку лазить туда, куда не надо, ставить всякий шлак и жаловаться направо и налево.

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Таких "одарённых" я смело проигнорирую, как и сторонников LTSC и LTSB, IoT и тд. Особенно в плане игровой производительности, так как разницы там почти нет. Этот материал посвящен тем, кому нужна актуальная версия той или иной операционки со свежими обновлениями для работы и игр. В первую очередь конечно же - стабильная работа, максимальная отзывчивость и совместимость, адекватная работа на старых системах. 

Отдельно стоит упомянуть порядочность "некоторых персонажей", которые сетуют на пиратские ресурсы, особенно в это неспокойное время. При этом постоянно пиратят игры, фильмы и тд. Стоит сказать, что практически любая кастомная сборка активируется лицензионным ключом, который вы приобрели. И в этом случае ваша совесть будет чиста.

Официальная Windows 10 и Windows 11 Что ж, если Вы повелись на громкие крики "меньшинств и параноиков" или у Вас рабочее оборудование от компании - милости прошу, скачиваем официальные образы с сайта мелкомягких:

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 - скачать Windows 10

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https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11 - скачать Windows 11

И давайте вкратце разберемся какие плюсы и минусы вы получаете в этом случае.

Плюсы:

  • стабильная работа (под вопросом, когда в системе уже предустановлено огромное количество хлама)
  • защищенность данных (спорный плюс, так как телеметрия и слежение работает на полную)
  • бесплатная поддержка пользователей (для корпоративного сегмента да, для остальных бесполезно)
  • возможность бесплатно обновить ОС (кастомы давно можно обновлять без проблем)
  • чистая совесть (если у вас есть лиц. ключ, то совесть беспокоить не будет и при установке сборки)

Минусы:

  • слежение и телеметрия
  • большой и постоянно разрастающийся размер операционки
  • навящевые и не всегда хорошо работающие обновления, которые периодически что-то ломают
  • большое количество ненужного и порой неотключаемого хлама
  • спорная производительность с большим количеством хлама и тоннами лишних процессов в ОЗУ

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Кастомные и авторские сборки

В данном случае вы должны быть осторожными, так как не все сборки одинаково полезны. Благо мне удалось на протяжении долгого времени попользоваться различными вариантами и довольно продолжительное время. Использовались как на слабеньком ноуте с i5-6300u, так и на моих многочисленных пекарнях с постоянной сменой железа, в виртуальной машине и тд. На данный момент использую i5 13500, 32Gb озу и 6700XT. 

Список будет субъективным и отражает только мою точку зрения. Содержание будет основано только на тех вариантах, которые показывали беспроблемную работу с большим количеством софта для работы, играми и тд. Плюс к этому будут добавлены варианты, которые поддерживают включение установки обновлений, установку стандартного Microsoft Store без лишних проблем. Также давайте разберемся с плюсами и минусами таких решений:

Плюсы:

  • стабильная работа (и да, это действительно то, что вы получаете по итогу)
  • защищенность данных (отключена телеметрия и слежение, отправка данных)
  • обновления как вручную, так и автоматически (вопреки многим мнениям тех, кто не разобрался в вопросе - обновления успешно устанавливаются парой кликов в удобное вам время, а не по принуждению)
  • скорость работы (за счет высвобождения ресурсов есть возможно ставить сборки на более слабые системы, отключены Meltdown и Spectre, отключены ненужные сервисы и тд)
  • кастомизация (на свой вкус вы можете менять большое количество параметров, которые недоступны в стоке)
  • бесплатно (момент спорный, с учетом того, что ключи сейчас стоят сущие копейки)

Минусы:

  • отсутствие поддержки в некоторых случаях (автор сборки может прекратить работу над постоянным обновлением)
  • безопасность (требуется тщательно выбирать ресурсы, откуда стоит качать сборку. В идеале - напрямую от автора)
  • не все сборки могут подойти под ваши задачи

Какие сборки достойны внимания:

1. Windows 10/11 Pro by SLMP (DISM)

Мой новый фаворит, который задержится как основная система надолго. Описание исчерпывающе - образ созданный на основе открытого (на GitHub) ответвления проекта SLMP: Windows 10/11 DISM Scripts. Оптимизация образа путем удаления предустановленных пакетов программ-мусора, отключение задач обновления, отключение Защитника и другие мелкие изменения. Все это производится стандартными средствами (командами DISM, запросами CMD и изменением ключей реестра). Цель - получить естественным путем (без вмешательства в системные файлы) максимально стандартный, чистый образ с отключенными ненужными элементами. Отключенными самыми эффективными, безопасными и простыми способами, без внесения кучи бездумных и ненужных правок. Соответственно таким образом Вы не нарушаете никаких требований и правил Microsoft. Более подробно сборку я описывал здесь - ТЫК. Версии актуальные, с последними обновлениями. Читаете и вкуриваете FAQ. Установка очень простая - заливка на флешку с помощью UltraISO или Rufus. Или банально установка через консоль.

Windows 10 SLMP - ТЫК

Windows 11 SLMP - ТЫК

2. Windows 10/11 Compact&Full by Flibustier

К сожалению Flibustier приостановил подержку своих сборок по личным причинам. Однако для тех, кому нужно максимально вычищенная сборка, пускай и не самой актуальной версии - можно смело использовать. Оптимизация здесь более агрессивная, как и количество выпиленных приложений и служб, но опять таки, никаких проблем с большим количеством софта и игр ни разу не возникало. Сборками этого автора я как раз и пользовался больше всего по времени, постоянно обновляя и использую разные редакции - и Compact и Full. Для тех, кто хочет обновляться накопительными пакетами - ставить только Full сборку, так как в Compact сервис выпилен наглухо. Сборки очень хорошо себя чувствуют даже на древних компах и ноутах. Установка аналогична первому варианту, однако отключать интернет необязательно.

Windows 10 21H1 Compact & FULL - ТЫК

Windows 11 21H1 Compact & FULL - ТЫК

3. Windows 10/11 Pro, LTSC by OneSmile

Не менее интересные сборки, частично обработанные тем же DISM scripts с немного другим списком твиков. Постоянно обновляется и совершенствуется. Данные сборки также протестированы на большом количестве устройств, но не такие легковесные как первые два варианта, просто было отключено не так много. Для слабых систем подходит, но уже с оговорками. Алгоритм установки такой же, как и везде. Для особо вопрошающих добавил ссылку и на LTSC. Однако разницы вы практически не заметите.

Windows 10 22H2 OneSmile - ТЫК

Windows 11 22H2 OneSmile - ТЫК

Windows 10 Enterprise LTSC - ТЫК

Просто хорошие альтернативы, правда не так "вылизаны до блеска" как первые 3 варианта: GX (от vertooal), Eagle123 (от Eagle123), SanLex 

На какие сборки и от каких авторов обращать внимание не стоит:В данном случае мое мнение может быть предвзятым, однако в том или ином случае на сборках некоторых авторов наблюдались проблемы с софтом, некотрыми играми, синими экранами и тд. Часть авторов умудряются выпилить столько нужного и ненужного, что приходится решать проблемы через костыли или просто сносить систему. Кроме того, Вы должны помнить, что немалая часть ребят клепает сборки чисто под свои хотелки и то, что может быть Вам нужно, может быть выпилено с корнями без возможности на восстановление. И прирост производительности при этом не более десятых процента и весьма сомнителен.

Сборки следующих авторов рекомендую обходить стороной - Zosma (слишком много выпилено, краши, несовместимость с софтом), ivandubskoj (проблемы как и у первого автора),  Lite версии by Den (много выпилено), BoJlIIIebnik (достаточно свежие сборки, но уже со старта есть проблемы как с дровами, так и с софтом), OvGorskiy (редкие обновления, минимальные изменения. А вот WPI от него сделаны на совесть).

На что-то другое от малоизвестных авторов, которые выпускают супергеймерские сборки и прочее - также внимания обращать не стоит. Поберегите нервы и время.

А как же антивирусы, пентагон и иллюминаты:

Стоит затронуть тот момент, какое количество информации отсылает лицензионная Windows с огромным количеством хлама. Пускай вас это не волнует, ладно. Что по поводу антивирусов, брандмауэра и тд? Никаких вопросов - ставите любой антивирус на любую сборку или используете встроенный, который в упомянутых легко включить, а зачастую он не отключен. Боитесь за сохранность своих данных - можете тогда поразмыслить, где можно ломануть и воспользоваться бэкдорами проще? На системе с большим количеством активного хлама или на оптимизированной сборке. Ответ, думаю очевиден. Ваш смартфон имеет доступ к намного большему количеству чувствительной информации и вы даже не представляете сколько сервисов следит за вами не только на устройствах, но и на улице, на работе. Везде. Советую не быть параноиком, а просто использовать устройства по назначению и спокойно спать по ночам. Иначе до Chimbal вам недалеко останется.

Выбор сборки или офф. образа - ваш личный выбор. 

Параноикам и выжиматорам FPS посвящается - https://overclockers.ru/blog/PavelHard/show/67318/kakuju-redakciju-windows-10-vybrat-ltsc-vs-pro-v-igrah-i-benchmarkah

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