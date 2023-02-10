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Другое

Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей

Оптимизация в последних выходящих играх мягко говоря - посредственная. Удалось ли разработчикам не налажать? Разбираемся
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Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей

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Введение:

Данная игра в глазах хейтеров должна была стать провалом. Но на удивление, несмотря на некоторые шероховатости, игра завоевала огромную популярность даже до даты официального выхода (не Deluxe версия). И как вы понимаете, благодаря огромному количеству фанатов. Побиты рекорды по количеству зрителей в Twitch для одиночной игры, который держал Cyberpunk. Да и пиковый онлайн в Steam наверняка будет побит. 

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Однако остается вопрос по поводу оптимизации для ПК версии. Но опять же, если она будет посредственной, продажи никак от этого не уменьшатся. Всё это за счет огромной фанатской базы. Казуальные активности, мини-игры - всё стандартно. Гейм-дизайн у разработчиков был явно не в приоритете. Учитывая предыдущие игры, которыми "порадовали" нас ранее данные ребята.

Графика в игре в отдельных моментах вызывает восхищение, несмотря, что перед нами всё-таки crossgen. Посмотреть на все красивости у меня есть возможность только Xbox Series X. Да и игра покупалась для второй половины. Ещё раз тратить деньги для того, чтобы протестировать игру на одной видеокарте - не, итак хватило затрат на Deluxe версию для коробки Фила Спенсера.

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Именно поэтому будем опираться на опыт ребят из Hardware Unboxed, которые умудрились протестировать производительность на более чем 50-ти видеокартах. Проанализируем данную информацию.

Тестовая система выглядит следующим образом:

1080P Medium Без RT Сглаживание TAA Выс.

Не стоит говорить, что здесь произошло чудо, когда даже Low сегмент видеокарт показывает консольные 30FPS. Стоит учитывать какие настройки стоят. Старенькие 1660Ti-5600XT и вовсе неплохо дают жару.

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1440P Medium Без RT Сглаживание TAA Выс.

Здесь мы подходим к более реалистичному сценарию за счет постоянно растущего количества мониторов 1440p у пользователей. Однако и результаты значительно просаживаются особенно для карт Low сегмента.

4K Medium Без RT Сглаживание TAA Выс.

Для владельцев 4K мониторов как обычно требования резко возрастают. Чтобы поиграть с достойными 60FPS только на Medium, придется разбить копилку на покупку минимум 3070 или 6700XT. Но погодите нервничать. Есть же ещё и DLSS, FSR и XeSS. Однако здесь настораживает то, что трассировка то ещё не активирована.

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1080P Ultra Без RT Сглаживание TAA Выс.

Минимально возможной видеокартой для FHD для игры на ультра без трассировки является 1660Ti с консольными 30FPS. 60FPS вывозит недорогая RX6600 - и на этом спасибо.

1440P Ultra Без RT Сглаживание TAA Выс.

И вот уже на 1440p список видеокарт, способных дать достойный FPS резко сокращается. 4K на ультра настройках я вежливо пропускаю, так как показать стабильных FPS могут только карты от 4080 и 7900XT и выше. Полное видео источник будет в конце статьи.

1080P Ultra Сглаживание TAA Выс Трассировка включена

1080P c трассировкой и стабильные 60 кадров (с оговорками) мы видим на 3080 и 6950XT. Поздравляю товарищи, это явно победа!

1440P Ultra Сглаживание TAA Выс Трассировка включена

И здесь мы получаем очень забавную ситуацию, когда уже идет упор в видеопамять и практически все видеокарты с 8GB буфером улетают в мусорку, включая 3070Ti и им подобные. Нам говорили, что 8GB видеопамяти хватит ещё на пару лет. Спешу огорчить. Её уже не хватает. Надежды на оптимизацию будущих игр? Хаха, очень смешно. В 4К в трассировку может только 4090 (sic!).

Различия производительности в зависимости от локации:

Да, если вы надеялись на ровную и стабильную производительность во всех локациях, то здесь тоже есть определённые проблемы. Для тестов использовались последние драйвера для видеокарт Nvidia и Intel, которые включают в себя поддержку игры. AMD к выпуску не успела и драйвера ожидаются на следующей неделе. Возможно они улучшат ситуацию с отставанием от зеленых карт. Но это не точно)

Ограничения по процессору:

Также было отмечено, что игра неслабо использует процессорное время и полноценные тесты будут сделаны также в тандеме с 13900K, так как игра ведет себя нестабильно с разными процессорами. Какие выводы можно из этого сделать? Ради одной игры должны выпускаться драйвера, нужно покупать топовый процессор и топовую видеокарту? Серьёзно? И это притом что отмечаются постоянные статтеры, что свойственно играм на UE4.

А не проще ли играть на XBOX или PS. Да, намного проще и вас не будут преследовать проблемы данного релиза, который будет заливаться патчами и заплатками не один месяц. 

Почему не включен разбор тестов с DLSS и тд. А потому что для этого будет выпущена заплатка, так как включение и отключение DLSS с генерацией кадров, отдельным включением RT просто рандомно ломает настройки. То включается, то не включается. Ждем в будущем подробные тесты, когда всё починят.

Чтобы не растягивать разбор:

Источник Hardware Unboxed - ТЫЦ

Вывод: игровая индустрия забивает на все аспекты, которые только возможны и продолжает стричь бабки на наивных хомячках. Будущее, которое мы заслужили.

Спасибо за внимание!

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