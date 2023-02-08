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Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор

Уже более 20 лет HOMM3 кочует с винчестера на винчестер, с SSD на SSD и до сих пор не надоедает своим геймплеем.
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Heroes of Might and Magic III

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Введение:

Для тех, кто в танке - Heroes of Might and Magic III - это классическая пошаговая стратегия, выдержавшая испытание временем. Выпущенная в 1999 году, она остается одной из самых популярных игр в своем жанре. Неудивительно, что с ее сложным и глубоким геймплеем, популярность преследует на протяжении многих лет. Несмотря на свой возраст, игре по-прежнему удается предлагать сложные и полезные возможности для игроков, будь то ветераны серии или новички в мире Меча и Магии. Если вы ищете игру, которая будет развлекать вас в течение многих часов подряд, то Heroes of Might and Magic III определенно стоит попробовать, даже спустя столько лет.

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Системные требования Heroes of Might and Magic 3(официальные):

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Минимальные требования

Операционная система (OS): Windows 95/98 и выше
Процессор (CPU): Pentium 133 MHz
Оперативная память (RAM): 32 MB
Видеокарта (GPU): 2 MB
Место на диске (HDD): 200 MB

Рекомендуемые требования

Операционная система (OS): Windows 95/98 и выше
Процессор (CPU): Pentium 166 MHz и выше
Оперативная память (RAM): 32 MB
Видеокарта (GPU): 2 MB
Место на диске (HDD): 200 MB

Как Вы можете заметить, позволить запустить игру Вы сможете без проблем.

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История знакомства:

Далёкий 2000 год, в моем ящике стоял Pentium-2 550. Больше ничего остального по комплектующим, что стояло, вспомнить не удается. Это особо и не имеет отношения к делу. В то прекрасное время мне удалось-таки раздобыть диск с игрой, про которую уже в то время можно было прочитать в компьютерных газетах. Вспомнил стопки газет "Компьютерная газета" и "Виртуальные радости", потом журналы "Pc Gamer", "Игромания", "Chip" и так далее. Смахнул скупую мужскую слезу и вспомнил - насколько кардинально другое было тогда время. И в HOMM3 я поигрываю до сих пор - уже более 20 лет.

Для тех, кто вообще не понимает, для чего эта статья и что это за игра волшебная, опишу достоинства и недостатки игры, расскажу какие модификации есть, чтобы было удобно играть на современных мониторах и системах. Да, и Вас не должна пугать старая 2D графика. Здесь главное - геймплей. 

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Достоинства:

  • Глубокий и стратегический игровой процесс. Игра предлагает возможность участвовать в сложных пошаговых битвах, которые требуют тщательного планирования и стратегического мышления.
  • В игре есть несколько уникальных и увлекательных сюжетных линий за все расы.
  • Большой и разнообразный выбор как готовых карт, так и бесконечное количество с помощью функции рандома с подстройкой определённых условий.
  • Большое количество модификаций, которые как расширяют сюжет, так и меняют игровую механику.
  • Возможность играть с другом против ИИ или друг против друга на одном компьютере.
  • Кроме PC, есть возможность играть на смартфонах и планшетах на Android (эта платформа в приоритете, так как можно применять модификации и менять структуру файлов в отличие от iOS).

Недостатки:

  • Высокий порог вхождения. Может быть довольно сложно с самого старта.
  • Устаревшая графика. Хотя на момент выхода игры графика считалась потрясающей, сейчас она может показаться большинству устаревшей.
  •  ИИ может быть несбалансированным и его трудно победить, особенно на более поздних уровнях. 

Модификации:

WOGНачнем с моего любимого «Во имя богов», более известного как WoG - глобальный мод для Heroes of Might and Magic III. Инициатором этого проекта был не кто иной, как российский разработчик Вячеслав Сальников, который в 2001 году возглавил создание инструментов для работы с картами. 

С помощью преданной команды игровых энтузиастов он смог воплотить в жизнь модификацию, которая может соперничать даже с самыми крупными официальными дополнениями. Сегодня WoG остается одной из самых востребованных модификаций для третьей итерации легендарной серии Heroes. Огромное количество настроек, модификаторов, новых артефактов и ресурсов - всё это вы получаете в полной мере.

HOTAHotA Crew, российская команда, представила неофициальное глобальное дополнение к игре в 2011 году. В отличие от WoG, модификация не изменяла игровую механику, а сконцентрировалась на геймплее и балансе. Игроки получили множество интересных дополнений, например, артефакты, снижающие боевой дух противников, и новый тип города - пиратскую бухту. Также были реализованы три кампании с пиратским сюжетом. В игру добавили пушку, инновационных юнитов, включая моряков, морских существ и тд. 

HD mod

Мощная тула, которая может менять разрешение, тип ренеринга и тд. Настроек достаточно под монитор любого формата. Крайне рекомендуется к использованию.

Также, обновления приходят до сих пор, что напрямую говорит о заинтересованности и поддержке проекта комьюнити.

Если же говорить про "песочницу" модов ERA2, то рекомендую с этим немного повременить, так как внесение каких-либо изменений может легко поломать игру. Также, рекомендую искать в интернете уже готовые сборки со встроенными модификациями. Так будет намного проще и можно будет держать несколько версий вместе в отдельных папках - WOG и HOTA. HD mod работает практически со всеми модификациями, включая глобальные.

Почему стоит попробовать:

По одной простой причине - рандомные карты, многочасовые катки как с компом на 160-180% сложности, так и с корешами, кто до сих пор помнит тех самых третьих героев. Если же сравнивать с современными и не очень пошаговыми стратегиями последних лет, то до "Героев 3" смогло дотянуться лишь очень небольшое количество тайтлов. "Disciples 2" шикарна, но может очень быстро наскучить. "Герои 5" от нивала тоже очень хороши и до сих пор смотрятся отлично, однако стоит их пройти ради кампании и не более. Про остальных кандидатов и вовсе говорить не приходится. Возможно, я не следил за жанром и Вы сможете написать несколько похожих игр в жанре пошаговых стратегий, которые могут затянуть надолго. Буду очень благодарен!

Спасибо за внимание!



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