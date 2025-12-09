Владельцы Steam-версий заметили обновление игры на 2 гигабайта. В обычную версию игры добавили ранее платные DLC и японский языковой пакет. Теперь она носит название Tomb Raider Game of the Year

В 2013 году компания Crystal Dynamics представила миру новый облик популярной героини видеоигр - Лары Крофт. В новой игре Tomb Raider искательница приключений обрела черты обычной девушки, далекой от комиксных образов прежних игр. Игра получилась жесткой и напряженной. Не последнюю роль сыграл в ней захватывающий мультиплеер, для которого было выпущено множество DLC. Все это время Crystal Dynamics поддерживали игру. В нее даже был добавлен кроссплей между игроками Steam и Epic Games Store.

Сегодня днем многие игроки обнаружили, что игра получила крупное обновление размером в 2,2 гигабайта. Изучив библиотеки и записи на сайте SteamDataBase, они пришли к выводу, что игра получила обновление в виде добавления DLC и японского языкового пакета. Ранее платные DLC были удалены из магазина и добавлены на аккаунты владельцев игры. А сама игра получила название Tomb Raider Game of the Year в магазине.

Среди этих DLC можно выделить несколько с оружием из игры Hitman: Absolution и восемь мультиплеерных карт. Помимо этого, в файлы игры добавлен весь контент из Survival-версии игры. Это мини-артбук, саундтрек, комикс и постер в цифровом формате. О обновлении версий в других магазинах пока ничего неизвестно.