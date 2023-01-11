Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
База цифровых автономеров Калифорнии взломана исследователями безопасности
Команде удалось отследить номерной знак с помощью GPS и даже изменить статус автомобиля на "Украденный".
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Недавно выпущенные цифровые номерные знаки Калифорнии были взломаны группой исследователей безопасности. Команде удалось отследить номерной знак с помощью GPS и даже изменить статус автомобиля на "Украденный". Несмотря на то, что государство легализовало использование цифровых номеров, эксперты по безопасности предупреждали, что номера подключенные к Интернету просто притягивают неприятности от хакеров.

Охотник за багами Сэм Карри отметил в своем блоге, что его команда смогла получить "полный суперадминистративный доступ для управления всеми учетными записями пользователей для всех транспортных средств, подключенных к Reviver" через уязвимость на веб-сайте и в приложении Reviver. В настоящее время компания Reviver является официальным продавцом цифровых номерных знаков в Калифорнии, Аризоне, Мичигане и Техасе за 20 долларов в месяц. То, что Карри и его команда смогли сделать с этим полным административным доступом (который включает в себя все потребительские и корпоративные учетные записи), весьма тревожно.

Они обнаружили, что могут удаленно отслеживать местоположение по GPS и управлять номерами всех пользователей Reviver. Этот уровень доступа включал изменение слогана в нижней части табличек или полное удаление текста таблички. Карри добавляет, что хакер может изменить статус автомобиля на "Украденный», что автоматически информирует власти. Поскольку это доступ на административном уровне, были видны все записи пользователей, такие как почтовый адрес и контактная информация пользователей, а также сведения о том какими транспортными средствами они владели. Хакеры также могут получить доступ к функциям управления автопарком, используя их для обнаружения всех транспортных средств в парке любой компании. 

рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Поскольку Карри опубликовал данные о уязвимости и поделился ими с Reviver, компания смогла исправить проблему менее чем за 24 часа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кибербезопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Проданные на eBay военные биометрические сканеры содержали данные тысяч военнослужащих США
Избегайте этих тенденций в паролях чтобы защитить свой аккаунт
Хакеры атаковали майнинг пул BTC и украли 3 миллиона долларов в криптовалюте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
12
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
200
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
45
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
8
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
9
Россия активно использует истребители Су-57 для поражения объектов в Украине – британская MI-6
2
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
10
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
3
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
2
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
17
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
87
В Bloomberg рассказали, что помогло Европе успешно справиться с энергетическим кризисом
6
В США нарастает волнение по поводу роста влияния ЧВК Вагнер в различных частях света
8
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут представлены гендерные меньшинства: обновлено, комментарий разработчиков
15
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
Mercury Marine представила первый подвесной лодочный электромотор Avator 7.5e
2
Будущий Snapdragon 8 Gen 3 может опередить грядущий чипсет Apple
+
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
20

Популярные статьи

Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
33
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
155
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
85
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
17
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
32
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
66
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
26
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
3
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
39
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
21

Сейчас обсуждают

MiDeT
17:29
Ключи не позволяют..... хотя при сильном желании.... и должном умении
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
swr5
17:27
Зачем опошлять имена святых которые отдали свои жизни за Христа. Надо все-же отделять настоящую святость от сомнительных средневековых баек и современных порочных ассоциаций.
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
Delight
17:27
Ждем тестов и реальных обзоров, это уже что-то интересное. И будет ли смысл слезать с 5900X… )
AMD Ryzen 9 7950X3D получил память 3D V-Cache только на одном чиплете
Barash
17:27
Как только "изначальная тематика" станет целесообразной с точки зрения её освещения в новостях. Дам подсказку: уже никогда. Новости про политику читаются на порядки (вы правильно поняли - в десятки, а...
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
LoL
17:26
Человек отлично полирнул свою теплотрубку, а чего добился ты?
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
Winssy
17:25
Начни с того, что у 4090 FE их 6 толстых, а, например, у Палита их 8 тонких.
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
РосИнформБюро
17:25
Почему 20? Они и 40 лет назад кукарекали. Методички-то у пригожинских пидарасов ещё из советских времён.
Внутренний курс на Aliexpress упал с 81 до 75 рублей
HPretender
17:25
Хм... У гиркина...
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Kasyan
17:24
Собственно новость можно удалять.
В Германии без видимых причин сгорела 61 видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – специалисты винят драйвер
Kasyan
17:24
В соседней теме написано, так что зря перевозбудились!
В Германии без видимых причин сгорела 61 видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – специалисты винят драйвер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем