Безопасность браузеров под угрозой: новая атака с использованием WebGPU

Мир интернета всегда был полон опасностей, но теперь к вирусам и фишингу добавилась новая угроза – ваша собственная видеокарта. Исследователи из Технологического университета Граца (Австрия) обнаружили, что современные веб-браузеры могут использоваться для кражи конфиденциальной информации с помощью хитроумных атак, эксплуатирующих уязвимость нового стандарта WebGPU.

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WebGPU: благо или проклятие?



WebGPU – это передовая технология, призванная вывести веб-графику и интерактивные приложения на новый уровень. Она предоставляет JavaScript прямой доступ к вычислительной мощности видеокарты (GPU), открывая двери для создания невероятно реалистичных и производительных веб-приложений. Однако, как оказалось, эта мощь имеет свою темную сторону.



Кэш-память – ключ к вашим секретам



Секрет атак, разработанных австрийскими учеными, кроется в кэш-памяти – быстрой области памяти, используемой GPU и CPU для хранения часто используемых данных. WebGPU предоставляет доступ к информации о состоянии кэша, что позволяет злоумышленникам анализировать изменения, вызванные пользователем, и восстанавливать конфиденциальную информацию, такую как:

Нажатия клавиш: Анализируя время доступа к различным областям кэша, можно определить, какие клавиши нажимал пользователь, и таким образом восстановить пароли, номера кредитных карт и другую чувствительную информацию.

Анализируя время доступа к различным областям кэша, можно определить, какие клавиши нажимал пользователь, и таким образом восстановить пароли, номера кредитных карт и другую чувствительную информацию. Данные шифрования: Изменения в кэше, вызванные процессом шифрования, могут быть использованы для восстановления секретных ключей, используемых для защиты данных.

Изменения в кэше, вызванные процессом шифрования, могут быть использованы для восстановления секретных ключей, используемых для защиты данных. Скрытый канал связи: Злоумышленник может создавать скрытый канал связи, заполняя и освобождая определенные области кэша, что позволяет незаметно передавать украденные данные.



Что делать?



Пока разработчики браузеров работают над устранением уязвимости, пользователям рекомендуется быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:

Избегайте подозрительных веб-сайтов: Не посещайте сайты с сомнительной репутацией, особенно те, которые предлагают сомнительные услуги или требуют ввода личной информации.

Не посещайте сайты с сомнительной репутацией, особенно те, которые предлагают сомнительные услуги или требуют ввода личной информации. Обновляйте браузер: Устанавливайте последние обновления браузера, которые часто содержат исправления безопасности.

Устанавливайте последние обновления браузера, которые часто содержат исправления безопасности. Используйте антивирусное ПО: Надежное антивирусное ПО может помочь защитить ваш компьютер от вредоносных программ, которые могут использовать уязвимость WebGPU.

Будущее WebGPU под вопросом?



Открытие австрийских ученых ставит под сомнение безопасность WebGPU и может замедлить внедрение этой перспективной технологии. Остается надеяться, что разработчики браузеров смогут найти решение, которое обеспечит баланс между производительностью и безопасностью, и WebGPU сможет реализовать свой потенциал, не ставя под угрозу конфиденциальность пользователей.