реклама
Мир интернета всегда был полон опасностей, но теперь к вирусам и фишингу добавилась новая угроза – ваша собственная видеокарта. Исследователи из Технологического университета Граца (Австрия) обнаружили, что современные веб-браузеры могут использоваться для кражи конфиденциальной информации с помощью хитроумных атак, эксплуатирующих уязвимость нового стандарта WebGPU.
реклама
WebGPU: благо или проклятие?
WebGPU – это передовая технология, призванная вывести веб-графику и интерактивные приложения на новый уровень. Она предоставляет JavaScript прямой доступ к вычислительной мощности видеокарты (GPU), открывая двери для создания невероятно реалистичных и производительных веб-приложений. Однако, как оказалось, эта мощь имеет свою темную сторону.
Кэш-память – ключ к вашим секретам
Секрет атак, разработанных австрийскими учеными, кроется в кэш-памяти – быстрой области памяти, используемой GPU и CPU для хранения часто используемых данных. WebGPU предоставляет доступ к информации о состоянии кэша, что позволяет злоумышленникам анализировать изменения, вызванные пользователем, и восстанавливать конфиденциальную информацию, такую как:
- Нажатия клавиш: Анализируя время доступа к различным областям кэша, можно определить, какие клавиши нажимал пользователь, и таким образом восстановить пароли, номера кредитных карт и другую чувствительную информацию.
- Данные шифрования: Изменения в кэше, вызванные процессом шифрования, могут быть использованы для восстановления секретных ключей, используемых для защиты данных.
- Скрытый канал связи: Злоумышленник может создавать скрытый канал связи, заполняя и освобождая определенные области кэша, что позволяет незаметно передавать украденные данные.
Что делать?
Пока разработчики браузеров работают над устранением уязвимости, пользователям рекомендуется быть бдительными и соблюдать меры предосторожности:
- Избегайте подозрительных веб-сайтов: Не посещайте сайты с сомнительной репутацией, особенно те, которые предлагают сомнительные услуги или требуют ввода личной информации.
- Обновляйте браузер: Устанавливайте последние обновления браузера, которые часто содержат исправления безопасности.
- Используйте антивирусное ПО: Надежное антивирусное ПО может помочь защитить ваш компьютер от вредоносных программ, которые могут использовать уязвимость WebGPU.
Будущее WebGPU под вопросом?
Открытие австрийских ученых ставит под сомнение безопасность WebGPU и может замедлить внедрение этой перспективной технологии. Остается надеяться, что разработчики браузеров смогут найти решение, которое обеспечит баланс между производительностью и безопасностью, и WebGPU сможет реализовать свой потенциал, не ставя под угрозу конфиденциальность пользователей.