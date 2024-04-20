АНБ США в партнерстве с другими агентствами Five Eyes опубликовало рекомендации по кибербезопасности под названием «безопасное развертывание систем искусственного интеллекта: лучшие практики для развертывания безопасных и устойчивых систем искусственного интеллекта».

По мере того, как волна использования искусственного интеллекта набирает обороты, Агентство национальной безопасности (АНБ), которое также является агентством, отвечающим за кибербезопасность в Соединенных Штатах, в партнерстве с другими агентствами Five Eyes опубликовало рекомендации по кибербезопасности (или CSI) под названием «безопасное развертывание систем искусственного интеллекта: лучшие практики для развертывания безопасных и устойчивых систем искусственного интеллекта».

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Как указывается, этот документ предназначен «для владельцев систем национальной безопасности и предприятий оборонно-промышленной сферы, которые будут развертывать и эксплуатировать системы искусственного интеллекта, спроектированные и разработанные внешней организацией».

В этом документе АНБ говорит об искусственном интеллекте для любой системы, основанной на машинном обучении. Документ разъясняет такие базовые положения, как "безопасное развертывание", "безопасная эксплуатация и техническое обслуживание", предлагает соображения по смягчению последствий взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ).

Как указывается в документе, безопасность с помощью искусственного интеллекта - это быстро развивающаяся область исследований. По мере того как агентства, промышленность и научные круги обнаруживают потенциальные недостатки в технологии искусственного интеллекта и методах их использования, организациям необходимо обновлять свои системы безопасности искусственного интеллекта для устранения меняющихся рисков в свете применения традиционных передовых ИТ-практик к системам искусственного интеллекта.

Целями подготовленных рекомендаций являются:

1. Повышение конфиденциальности, целостности и доступности систем искусственного интеллекта;

2. Обеспечение надлежащего устранения известных уязвимостей в области кибербезопасности в системах искусственного интеллекта;

3. Предоставление методологии и средств контроля для защиты, обнаружения и реагирования на вредоносные действия, направленные против систем искусственного интеллекта и связанных с ними данных и сервисов.

Разработчики указанного документа рекомендуют организациям, внедряющим системы искусственного интеллекта, использовать надежные меры безопасности, способные как предотвратить кражу конфиденциальных данных, так и злоупотребление системами искусственного интеллекта. Например, использование параметров глубокой нейронной сети, которые можно изучить и являющихся важным компонентом для защиты.

В документе подчеркивается, что подготовленные рекомендации соответствуют целям обеспечения межотраслевой кибербезопасности (CpG), разработанной CISA и Национальным институтом стандартов и технологий (NIST).