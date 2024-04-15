выставляя счета некоторым пользователям после отмены подписки.

С приложениями Adobe британскому пользователю Аредж приходилось работать только при тестировании нового оборудования. Для сценариев PugetBench требуется лицензия Creative Cloud, поэтому он на нее подписался. К сожалению это был один из тех планов, по которым вы платите ежемесячно целый год. Отмена приводит к вычету годовой платы в зависимости от того, сколько месяцев осталось в вашем плане. Хотя это ненадежная модель, ее можно избежать, если внимательно прочитать условия, прежде чем нажать "Подписаться".

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После окончания годовой подписки Аредж отменил план и оплатил окончательный счет. Для большей уверенности он удалил все способы оплаты из своей учетной записи Adobe.

Затем пользователь получил следующее электронное письмо от Adobe, в котором объявляется о приостановке действия его учетной записи из-за неоплаты несуществующего счета. Аредж проверил свою учетную запись и не обнаружил активной подписки.

Через несколько дней на его дебетовой карте появилось следующее списание. Аредж проверил данные своей учетной записи, но активных планов или способов оплаты по-прежнему не было. Adobe Assistant привел пользователя к плану Photoshop, который привел к пустому экрану с ошибкой.

После обращения в службу поддержки клиентов выяснилось, что оплата была произведена с неправильного адреса электронной почты, который каким-то образом списал средства с дебетовой карты, которую он удалил из учетной записи. Говоря об удалении, я до сих пор не могу удалить свою учетную запись Adobe. Официальный сайт Adobe направляет пользователей на эту страницу для этого.

Это некоторые из отвратительных методов, используемых Adobe и ее конкурентами, чтобы держать потребителей в ловушке своих моделей подписки и даже хуже. Хранение личной информации - это одно, но сохранение конфиденциальных платежных данных (и их использование) без разрешения пользователей выводит это на другой уровень.